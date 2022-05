Kurt Cobain, frontman de Nirvana, ha sido una de las estrellas de rock más grandes de la historia. Más allá de su talentosa forma de hacer música y conectar con toda una generación, el estadounidense cautivó al mundo por haber desafiado el típico estereotipo de rockstar y por mantenerse fiel a sus convicciones.

El hombre fue todo un enigma y de las pocas veces que se abrió con la prensa y sus fans, fue para compartir una lista de discos que él creía esenciales. Este icónico momento se dio durante una charla que Kurt Cobain tuvo con la periodista Melody Maker en 1992 (para una publicación de NME), durante la cual también explicó un poco del por qué todos deben de escuchar estos álbumes al menos una vez en su vida.

Recientemente, un medio británico rescató el listado, en el que se incluyen artistas como Leadbelly y Young Marble Giants. Pero, por acá te dejamos los títulos completos y los respectivos comentarios que el vocalista dio sobre ellos.

The Shaggs – Philosophy of the world (1969)

“Todas eran hermanas, con su malvado tío haciendo planes para ellas. Escuché esta canción en vivo, ¿una canción de Carpenters, tal vez? – donde deben haber estado tocando en un centro de día, y los gritos de fondo son más fuertes que la música. Los Shaggs son otra banda K arquetípica. ¿Soy calvinista [llamado así por Clavin Johnson, líder de Beat Happening y fundador de K Records en Olympia, donde solía vivir Kurt]? No”.

Jad Fair – Great expectations (1989)

“Me gusta escuchar a Jad Fair y Half-Japanese con audífonos caminando por los centros comerciales, en el corazón de la cultura americana. Sólo creo que, si la gente pudiera escuchar esta música ahora mismo, se derretiría. No sabrían qué hacer, comenzarían a rebotar en las paredes y a hiperventilarse. Así que subo el volumen de los audífonos muy fuerte y pretendo que suena a todo volumen en las bocinas de los centros comerciales”.

Shonen Knife – Bruning farm (1983)

“Después de una semana de escucharlo todos los días, comencé a llorar. Simplemente no podía creer que tres personas de una cultura totalmente diferente pudieran escribir canciones tan buenas como esas. Porque nunca había escuchado a ningún otro artista o artista japonés que se le ocurriera algo bueno. Todo sobre ellos es tan jodidamente entrañable que estoy seguro de que yo estaba el doble de nervioso por conocerlos, que ellos por conocernos”.

The Wipers – Is this real? (1980)

“The Wipers era una banda de punk de Portland que comenzó a finales de los 70 con Greg Sage y lanzó unos cuatro o cinco álbumes. Los dos primeros fueron totalmente clásicos e influyeron en Melvins y todas las demás bandas de punk rock. Son otra banda que traté de asimilar. Sus canciones son muy buenas. Greg Sage era más o menos el tipo de persona romántica, tranquila y visionaria. ¿Qué más puedo decir sobre ellos? Empezaron el grunge rock de Seattle en Portland, 1977”.

Young Marble Giants – Colossal youth (1980)

“Esta música te relaja, es una atmósfera total. La caja de ritmos tiene que ser el sonido más cursi de la historia. Estuve enamorado del cantante por un tiempo, todos ¿no? No sé mucho sobre ellos. Pero escuché Colossal youthpor primera vez en la radio, después de que comencé a interesarme por la música coreana cuando vivía en Olympia. Fue un año antes de que sacara el álbum Bleach. En ese momento, sólo estaba pintando y haciendo cosas de arte. Todavía lo hago, pero ahora uso aceites porque puedo pagarlos. Me gusta mucho Goya, uso bastantes muñecos animados”.

Leadbelly – Last sessions (1948)

“Burroughs dijo que si quieres escuchar música verdadera y honesta con pasión, entonces debes escuchar Lead Belly. Las canciones son increíblemente sinceras. Lead Belly era este hombre negro pobre a principios del siglo XX, que fue a la cárcel varias veces por golpear a su esposa y robar, meterse en peleas y contrabandear licor. Mientras estaba en prisión, comenzó a tocar la guitarra. Cantaba tan bien que al gobernador le empezó a gustar y lo dejó salir de la cárcel”.

Foto de portada tomada del Facebook de Nirvana.

