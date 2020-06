Kristen Bell ha decidido dejar de darle voz al personaje biracial que aparece en la nueva serie animada de Apple TV+, Central Park. Esto como apoyo a la batalla contra el racismo.

La actriz estadounidense compartió un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el que se explica la razón por la que renunció al personaje de Molly, una niña hija de un hombre negro y una mujer blanca. En la descripción, Kristen escribe:

En el comunicado completo de parte de los creadores del show, el cual fue posteado por Kristen en forma de imagen en los mismos tuits, se revela que la actriz continuará formando parte de la serie animada. Sin embargo, será en un diferente personaje aún no especificado.

En este, los creadores comentan:

La primera temporada de Central Park ya se encuentra disponible a través de Apple TV+.

Te dejamos a continuación el comunicado de Kristen Bell y los creadores de la serie:

This is a time to acknowledge our acts of complicity. Heres 1 of mine. Playing the Molly in Central Park shows a lack of awareness of my pervasive privilege. Casting a mixed race character w/a white actress undermines the specificity of the mixed race & Black American experience. pic.twitter.com/8AL8m4K7Uk

— Kristen Bell (@KristenBell) June 25, 2020