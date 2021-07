En Brasil, Korzus es una banda pionera, parte de la misma camada de Sepultura y Sarcófago. Y aunque si bien no ha alcanzado el reconocimiento global, nunca se ha rendido, como lo dice Antonio Araujo, uno de los dos guitarristas del quinteto: “En Brasil hay muchas bandas buenísimas, pero no tienen suficiente apoyo. Creo que así pasa en México: por ver a una banda gringa grande se pagan boletos carísimos; las nacionales venden sus entradas mucho más baratas”.

TXT:: Luis Jasso

Legion, el último larga duración con material de estudio de la banda salió en 2014. Han sido muchos años de silencio y hay una explicación por parte de Araujo: “Yo vivo en Recife, estoy a tres horas de Sao Paulo y de Rio, eso complica que me junte con la banda para trabajar. Por esa y otras razones pensamos que sería bueno trabajar sencillos, como hicimos con ‘You can´t stop me’. Por el momento trabajaremos ese formato. No sabemos si volveremos a hacer un disco completo, el tiempo dirá. Nos gustan los álbumes, pero actualmente los sencillos funcionan bien, especialmente porque los más jóvenes escuchan su música en streaming. Entre menos tiempo le dediquen a esa acción es mejor para ellos”.

Justamente “You can’t stop me” es un tema fuerte, con un video impactante y violento. Algunos refieren que es anti bullying, pero Antonio ve una foto más amplia: “El bullying es un elemento, pero abordamos algo más grande: la violencia y el odio. La canción habla sobre ciclos de violencia, de la ley del karma. El personaje principal es un tipo de demonio que en su frente tiene un símbolo (uroboro), una serpiente que se come su propia cola. Simboliza la ley de la acción y la reacción y otras cosas más. Una buena reflexión en estos tiempos; en las redes sociales se habla con odio sobre casi cualquier cosa. Muchas veces no pensamos bien lo que decimos”.

Como sucede comúnmente, Antonio no vive del arte, pero el resto de sus compañeros sí. “Fuera de Korzus tengo otros proyectos, por ejemplo soy cantante de una banda que se llama One Arm Away, junto con Felipe Andreoli de Angra; también tengo un proyecto de death metal con Gordo, de Ratos de Porao: Lockdown. Y aunque yo me dedico al comercio exterior, Dick Siebert, el bajista, es artista plástico; Pompeu, el vocalista, es productor, y junto con Heros Trench, quien es el otro guitarrista, tiene un estudio: Mister Som, en Sao Paulo. Rodrigo Oliveira, el baterista, también es productor musical en Dharma Studios”.

“Hoy ya no se puede usar la venta de discos para conseguir conciertos”, prosigue el músico; “pero sí podemos aprovechar la cantidad de seguidores que tenemos en Spotify. El lado positivo del streaming es que muestra más fácilmente el tamaño de una banda. Desde hace mucho tiempo la manera que tienen los músicos de hacer algo de dinero es tocando en vivo; la venta de música no es tan valiosa como antes”. Tristemente Araujo tiene razón, pero mientras el mundo se ajusta a la post pandemia, Korzus aporta su granito musical y engrandece su legado.