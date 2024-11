Korea Spotlight 2024: cuando el K-pop y la psicodelia desatan furia en CDMX

La noche del viernes, el escenario del Auditorio BB volvió a vibrar con el Korea Spotlight, organizado por KOCCA (Korea Creative Content Agency) en colaboración con K-Music. Con su segunda edición, el festival no solo cumplió, sino que superó las expectativas. Si la primera nos dejó picados, esta vez el lineup estuvo cargado de sonidos frescos y una diversidad brutal que convirtió el lugar en una auténtica embajada de talento surcoreano.

Desde las propuestas más frescas del pop hasta guitarras que arañaban lo experimental, el evento más esperado demostró que la ola coreana va mucho más allá de lo que nos llega a través de las playlists. Así que aquí va el recuento de una noche que hizo vibrar a la audiencia con estilos y matices para cada oído.

Imagen Cortesía de MalfiCo

cotoba

La química en cotoba era innegable, y desde el primer acorde, nos llevaron a su propio universo. La voz de DyoN surfeaba con soltura entre los riffs intrépidos de Dafne, el bajo de HyeRim pulsaba como un latido ininterrumpido y las percusiones de Minsuh parecían transformar cada canción en un ritual. cotoba tejió un espacio sonoro hipnótico que atrapó hasta a los asistentes que no los conocían, sumando a cada nota nuevos seguidores.

cotoba HyeRim / Cortesía de Malfico

cotoba DyoN y Dafne / Imagen Cortesía de MalfiCo

cotoba Minsuh / Imagen Cortesía de MalfiCo

W24

W24 le dio un toque especial a la noche. Con un español casi impecable, el grupo logró un vínculo genuino con el público que los esperaba desde el primer acorde. Su setlist fue una carta de amor a sus fans, cargado de energía, emoción y respeto por la seguridad de todos. W24 es de esas bandas que saben transformar cada segundo en un momento inolvidable, sumando un nuevo nivel de conexión entre el escenario y su audiencia.

W24 Cheong Ho-won / Imagen Cortesía de MalfiCo

W24 Kim Yun-soo / Imagen Cortesía de MalfiCo

W24 Park Aaron / Imagen Cortesía de MalfiCo

W24 Kim Jong-gil / Imagen Cortesía de MalfiCo

Zior Park

Zior Park vino para hacerlo todo a su manera. Su show, lleno de fuerza y de momentos crudos, estuvo marcado por la presencia de Park Hanbin en la guitarra, quien aportó un filo punzante que se unía a las letras descarnadas de Zior. En su primer presentación en México, el surcoreano se desató con temas icónicos como Queen y hasta dejó entrever una joya inédita que se lanzará el próximo año. La energía alcanzó su punto máximo cuando bajó del escenario, asegurando que este show quedaría en la memoria.

Zior Park / Imagen Cortesía de MalfiCo

Park Hanbin / Imagen Cortesía de MalfiCo

Zior Park / Imagen Cortesía de MalfiCo

Rocky

La espera por Rocky valió cada segundo. Apenas se proyectó su video de introducción, el espacio se tiñó de morado con un mar de luces de Arohas. Empezó con Lucky Rocky, y en cuestión de segundos, todo el lugar fue pura adrenalina. El ex miembro de Astro, no perdió ni una sola oportunidad para acercarse al público, interactuando con las fans, agradeciendo el apoyo y compartiendo su emoción por estar en esta edición. Fue un show de ida y vuelta, donde la energía no paró un segundo.

Rocky / Imagen Cortesía de MalfiCo

Rocky / Imagen Cortesía de MalfiCo

Nos vemos en la siguiente edición!

El cierre del evento fue cortesía de la artista invitada de esta edición, Soyou . Con una voz que hizo vibrar el espacio y una presencia cargada de elegancia, llevó el evento a un clímax emotivo y un toque que solo ella podía darle con notas que iban desde el pop suave y el R&B, hasta un acapella perfecto.

Así, con esta segunda edición, el festival se consolida como un referente para los amantes de la K-music. La emoción de vivir un line-up que llevó a la audiencia de la introspección a la euforia total deja una promesa clara: nos vemos en la próxima edición, listos para seguir explorando cada rincón del talento coreano. Y todos nos quedamos con una sola pregunta… ¿Qué sorpresas nos traerá el próximo line-up?

