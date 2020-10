Khruangbin compartió el cover que le hizo a “Summer Madness” de la mítica Kool & The Gang como parte de su próximo compilado Late Night Tales. Este compilado llegará el 4 de diciembre.

Justo como el característico estilo de psych-rock de la banda, este nuevo disco contendrá muchísimas influencias que la agrupación ha tenido de distintas partes del mundo. En palabras de la banda:

“Definitivamente queríamos cubrir tanto territorio global como fuera posible; así que fue el mundo y luego el hogar. Queríamos mostrar los tesoros de nuestra ciudad natal, o personas de nuestra ciudad natal que el resto del mundo probablemente no conoce. Eso es lo que hace que Khruangbin sea Khruangbin.”

The late night tales es algo muy especial para la banda, ser parte de ello se ha vuelto algo sumamente importante y no hubiera sido posible realizarlo si Bonobo no los hubiera incluido a ellos cuando hizo su propio Late Night Tales del 2013.

MÚSICA NUEVA: ESCUCHA LOS ÁLBUMES DE LA SEMANA



Khruangbin lanzó este año Mordechai, su tercer disco de estudio convirtiéndose en uno de los mejores discos que el verano nos entrego este 2020, llevándonos de viaje sin tener que salir de nuestras casas gracias a su psicodelia.