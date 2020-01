Kobe Bryant, ex basquetbolista y estrella de la NBA, falleció en un terrible accidente de helicóptero a los 41 años de edad, luego de que el helicóptero en el que viajaba sufrió un desperfecto. Desafortunadamente Gianna, su hija de 13 años, también iba a bordo.

Los Grammy también vieron actuaciones de Billie Eilish, Ariana Grande, Blake Shelton y Gwen Stefani, Lil Nas X y BTS, Tyler, The Creator, Rosalía, Camila Cabello, Demi Lovato, H.E.R., Aerosmith y Run-D.M.C., y The Jonas Brothers. El espectáculo también presentó homenajes a Prince, Nipsey Hussle y principalmente a Kobe Bryant. El basquetbolista solía visitar el recinto donde fueron los Grammy Awards 2020, por esto mismo la noche se tornó aún más emotiva.

La estrella de R&B/Pop Lizzo fue la encargada de dar su sentido pésame a la familia del basquetbolista dedicando su actuación como telonera de los Grammy Awards 2020 dando el mensaje “Esta noche es por Kobe, lloro porque te amo”.

Vestida con un vestido negro y reluciente, Lizzo interpretó su tema principal “Cuz I Love You” mientras estaba acompañada por un conjunto orquestal. Una breve pieza de ballet marcó el comienzo de la segunda parte de la actuación de Lizzo, que vio su éxito “Truth Hurts” en un nuevo atuendo que brillaba en la oscuridad y con la ayuda de su confiable flauta “Sasha” calentó los ánimos del show con sus acostumbrados bailes que la llevaron a ser tan conocida.

Kobe Bryant jugó toda su carrera para Los Ángeles Lakers, franquicia en la que actualmente milita LeBron James. El hoy fallecido basquetbolista ganó 5 títulos de la NBA. Y se recordó durante el show en varias ocasiones que el Staples Center, lugar donde se llevaron a cabo los Grammy, era considerado el hogar del ex basquetbolista.