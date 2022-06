Paren todo, que la secuela de Knives out ya es un hecho y el día de hoy Rian Johnson compartió el título oficial.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el director anunció que la segunda parte de Knives out será Glass onion: A knives out mystery. Además, Rian habló sobre cómo la novelista Agatha Christie influyó en el enfoque que le dio a esta entrega: “Algo que me encanta de Agatha Christie es que nunca se mantiene a flote de manera creativa. Creo que hay una percepción errónea de que sus libros usan la misma fórmula una y otra vez, pero los fanáticos saben que es todo lo contrario”.

“No se trataba sólo de escenarios o métodos de asesinato, constantemente ella ampliaba el género de forma conceptual. Bajo el paraguas de la novela policíaca, escribió novelas de espías, horrores proto-slasher, cacerías de asesinos en serie, romances góticos, estudios de personajes psicológicos, diarios de viaje glamorosos”, continuó Rian Johnson.

“Cuando hice Knives out, eso fue lo que me entusiasmó sobre la perspectiva de hacer más misterios con Daniel [Craig] como Benoit Blanc: emular a Christie y hacer que cada película sea como un libro completamente nuevo, con su propio tono, ambición, razón de ser”, agregó antes de compartir el nombre de la secuela y un breve clip.

Además de Daniel Craig, Edward Norton, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Kate Hudson, Janelle Monáe, Madelyn Cline y Leslie Odom Jr. también forman parte del elenco de Glass onion. El estreno ahora se realizará en la plataforma de Netflix y aunque aún no hay fecha de lanzamiento, se estima llegue a finales de este año.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.

