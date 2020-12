Kiss se ha unido junto con Dead Sled Coffee para lanzar su propio sabor de café, que llegará en 2021: “Coffee you were made for loving.

Si bien aún no hay mucha información hasta el momento sobre la nueva empresa con la que la banda se unió, Dead Sled Coffee, que es “un negocio independiente nacido del deseo de cerrar la brecha entre la élite del café”, compartió la noticia de la colaboración de Kiss en Instagram.

“El café fue hecho para amar”, tituló la compañía en su publicación. “El café @kissonline con licencia oficial llegará en 2021”. La declaración Dead Sled dice: “Dead Sled Coffee se esfuerza por crear una cultura de aceptación y respeto sin importar cuál sea su nivel de conocimiento del café”.

Ya se han visto algunas otras colaboraciones entre la compañía de café con distintas bandas de hardcore de Pensilvania como Wisdom In Chains, el grupo de ska de Nueva York The Toasters y también con varios personajes de cine y televisión.

Mientras tanto, Kiss está tendrá un concierto en línea llamado Kiss 2020 Goodbye con un concierto especial transmitido en vivo en la víspera de Año Nuevo. Gene Simmons y compañía. subirán de nueva cuenta al escenario virtual el 31 de diciembre, prometiendo que será “el concierto y espectáculo pirotécnico más grande y más malo del año”. puedes adquirir tus entradas dando click aquí.

Foto tomada del Instagram de Kiss