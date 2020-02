Kingdom Hearts All in One Package fue anunciado por la compañía Square Enix, la compañía detrás de la franquicia de Final Fantasy, el juego incluirá todos los juegos de la saga en un solo empaque.

La noticia fue anunciada a través del Twitter oficial de Kingdom Hearts, revelando que la edición especial llegará el próximo 17 de marzo del 2020. Por otro lado, el precio oficial de salida de esta entrega será unos 50 dólares. ($931.17 Pesos)

Así es como la legendaria saga vuelve pero ahora en una sola edición, para complacer a todos los fans del juego que no habían tenido la oportunidad de jugar alguna entrega. Esta versión del juego incluirá tres discos, donde vienen K.H. 1.5+2.5 ReMIX, K.H. 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE y Kingdom Hearts III.

Si no has tenido la oportunidad de conocer este videojuego esta es tu oportunidad, cabe aclarar que esta versión es exclusiva de PlayStation 4. Y ya se encuentra en pre-venta en todas las tiendas online.

Esta versión llega en buena hora ya que hace unas semanas llegó el último contenido descargable de la última entrega donde nos cuentan la historia que hacía falta para llenar las dudas que dejó el final de la historia y atar los cabos sueltos de esta saga de videojuegos.