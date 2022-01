Luego de varios rumores, se confirmó que el reboot de King of the hill ya está en desarrollo, con los creadores originales de la serie a bordo.

Recientemente, Greg Daniels y Mike Judge, las mentes detrás de la icónica serie animada, anunciaron el lanzamiento de su propia compañía de animación Bandera Entertainment, misma que nació de una serie de paneles para el reboot de King of the hill.

“Estamos muy emocionados de probar diferentes tonos y estilos e intentar expandir la forma de arte de la animación”, comentaron Daniels y Judge durante una entrevista con The Hollywood Reporter.

“Estamos en una edad de oro para el contenido, ¿verdad? Eso también es animación. Esa fue una de las cosas de las que hablamos al fundar la compañía: ‘Llevemos la animación a todos estos diferentes géneros’”, agregaron.

Si bien el reboot de King of the hill ya es una realidad, aún no se tienen detalles respecto al camino que tomará la trama, ni el elenco que se encargará de darle voz a los personajes. Pero probablemente, estos datos se compartan en los próximos meses.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.