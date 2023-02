Durante mucho tiempo se ha hablado sobre el posible regreso de King of the hill a la televisión. Si bien tuvimos que esperar 13 largos años, el día de hoy el servicio de streaming hizo el anuncio oficial del estreno de una nueva tanda de episodios de la serie que marcó la cultura pop de los 90’s y parte de los años 2000.

De acuerdo con Consequence Of Sound, Hulu reveló que la próxima temporada de King of the hill tiene a bordo a Greg Daniels y Mike Judge, los creadores originales de la serie, como productores ejecutivos, mientras que Saladin Patterson será showrunner. Además, se confirmó que Daniels, junto con otros miembros antiguos del elenco como Kathy Najimy (Peggy), Stephen Root (Bill), Pamela Adlon (Bobby), Johnny Hardwick (Dale) y Lauren Tom (Lao) regresarán para darle voz a los personajes.

Hasta el momento no se tienen detalles sobre la trama y fecha de estreno de esta nueva temporada que marcará la 14º entrega de la serie. Sin embargo, previamente Mike Judge y Greg Daniels afirmaron que el plan es jugar “con diferentes tonos y estilos e intentar expandir la forma de arte de la animación”.

Foto de portada: FOX.