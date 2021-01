Kings Of Leon ha anunciado por fin su tan esperado octavo disco When You See Yourself y ha compartido dos canciones nuevas para acompañar el anuncio oficial.

La banda de Nashville ha estado creando y publicando nueva música desde finales del año pasado, como una serie de pequeños fragmentos que llegaron a sus redes sociales durante la última semana del 2020. El cuarteto hizo el anuncio del nuevo disco en unas camisetas sorpresa que le enviaron a algunos fans y esto reveló la lista de canciones.

When You See Yourself se lanzará el 5 de marzo a través de RCA Records y fue producido por Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay). A la par, nuevas canciones han sido publicadas por la banda para acompañar la noticia: “The Bandit” y “100,000 People”

Otra cosa es que al parecer los títulos compartidos anteriormente por la banda en los diversos fragmentos que fueron publicados en los últimos días no son los nombres reales de las canciones, todo con el fin de despistar. Se pensó originalmente que estas canciones se llamarían “Feel The Way You Do”, “Spin It Like We Can”, “Dancing In Your Head” y más.

When You See Yourself llegará casi cuatro años y medio después del último álbum de la banda, WALLS, publicado en el 2016. Kings Of Leon también ha lanzado una nueva gama de productos en su sitio web, y el 100 por ciento de las ganancias de la “Hero T-shirt” se destinará al fondo de ayuda Crew Nation de Live Nation; que ayuda a los equipos de música en vivo que luchan contra la pandemia del coronavirus. Puedes adquirir la tuya aquí y apoyar a este gremio de la música.

Foto tomada del Facebook de Kings Of Leon