King Gizzard And The Lizard Wizard ha liberado una nueva canción llamada “O.N.E.”, siendo este el segundo adelanto que la banda australiana comparte sobre su próximo disco de estudio L.W.

En base a un comunicado de prensa que salió junto con esta nueva canción se podría desmentir que el disco saldrá el 26 de febrero; ya que originalmente se pudo ver en la pagina oficial de a banda que las ordenes por preventa tenían dicha fecha de lanzamiento, información que posteriormente fue eliminada.

“El nuevo álbum de King Gizzard (ya saben cómo se llama) definitivamente no saldrá en febrero”, dijo el líder de la banda Stu Mackenzie. Por lo que está más que claro que el disco no saldrá tan pronto como se creía, o eso parece.

‘O.N.E‘ llega con un video musical grabado por el propio Ambrose Kenny-Smith. El director y editor Alex Mclarren convierte su metraje en una llamativa mezcla de animación, stop-motion y collage; viajando a través de lo que parece ser una pista lineal a través de la mente apocalíptica de Mackenzie.

Mclarren se refirió a la realización del video en una declaración. “La canción en sí misma se siente como si se estuviera moviendo constantemente, así que traté de que las imágenes avanzaran continuamente y se deslizaran hacia diferentes estilos visuales y paisajes”, dijo.

“Sentí que la mezcla de stop motion y collage a través del uso de imágenes encontradas y la banda ayudaría a complementar las letras de las pistas y los temas tal como los interpreté, de sueños, pesadillas; cambio climático, distopías y utopías, así como eventos de referencia que tuvieron lugar durante la realización del video en 2020. Todo el video de la banda fue filmado por Ambrose durante las restricciones del segundo encierro y tuve que dar notas sobre el rodaje y dirigir de forma remota, lo cual fue extraño; pero también lo fue todo durante ese período”.

Crédito foto de portada: Instagram King Gizzard And The Lizard Wizard