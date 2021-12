Los de King Gizzard and the Lizard Wizard no paran y su próxima jugada será lanzar una nueva edición de remixes de su disco Butterfly 3000.

Titulada Butterfly 3001, esta colección incluirá la participación de grandes artistas como The Flaming Lips, DJ Shadow y Peaches, quienes se han encargado de crear nuevas versiones de los temas que conformaron el decimoctavo álbum de estudio de la agrupación originaria de Melbourne. El plan es que el material se estrene el próximo 21 de enero pero ya lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Acerca de este nuevo proyecto, Joey Walker, guitarrista de King Gizzard and the Lizard Wizard, comentó: “Hemos propuesto la creación de un álbum de remixes desde hace mucho tiempo. Quizás fue consciente, quizás no. Pero está sucediendo ahora. Eso no quiere decir que Butterfly 3000 sea el que más sentido tiene remezclar. Puede parecer obvio pero no lo es. Sí, es electrónico. Pero también lo es una nevera”.

“¿Has intentado bailar al ritmo de Butterfly? Es difícil. Ata los cordones de los zapatos. Es engañoso en su simplicidad. Pero Butterfly 3001 amplía esto. También se desvía y borra. Nos sentimos honrados de que personas tan estimadas se pongan a trabajar en estas canciones. Esperamos que les guste este álbum tanto como a nosotros”, agregó Walker.

Butterfly 3001 de King Gizzard and the Lizard Wizard se lanzará únicamente en formato digital y, de hecho, junto con el anuncio se publicaron los remixes de “Butterfly 3000” (Peaches) y “Shanghai” (The Scientist). Ambos ya los puedes escuchar en tu plataforma favorita.

Tracklist:

1. Black Hot Soup (DJ Shadow “My Own Reality” Re-Write)

2. Shanghai (Dub by The Scientist)

3. Shanghai (Deaton Chris Anthony Remix)

4. Dreams (Yu Su Instrumental Mix)

5. Blue Morpho (Donato Dozzy Remix)

6. Blue Morpho (Vril Remix)

7. Blue Morpho (Ciel’s Fluttering Dub)

8. Blue Morpho (Zandoli II Remix)

9. Catching Smoke (DāM-FunK Instrumental Re-Freak)

10. Ya Love (Flaming Lips’ Fascinating Haircut Re-Do)

11. Ya Love (Geneva Jacuzzi Remix)

12. Ya Love (Héctor Oaks Playing w/ Fire Mix)

13. 2.02 Killer Year (Bullant’s Fuck Mike Love Remix)

14. Yours (Fred P Journey Mix)

15. Butterfly 3000 (Terry Tracksuit Remix)

16. Neu Butterfly 3000 (Peaches Remix)

17. Catching Smoke (4am Wack Rmx by Hieroglyphic Being)*

18. Blue Morpho (Mall Grab Remix)*

19. Dreams (Peaking Lights Trancedellic Macrodosing Mix)*

20. Interior People (Confidence Man Remix)*

21. Catching Smoke (Kaitlyn Aurelia Smith Remix)*

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.