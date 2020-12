King Gizzard & The Lizard Wizard nunca se detiene, los australianos han estrenado una nueva canción, “If Not Now, Then When?“, a menos de un mes de haber lanzado su ultimo disco de estudio K.G.

Este nuevo sencillo comienza con una guitarra microtonal, siguiendo el sonido de su ultimo disco, antes de dar un giro de 180 grados hacia un ritmo mucho más eléctrico mientras el frontman, Stu Mackenzie canta una advertencia sobre otra a cerca del calentamiento global y el cambio climático.

“Esta canción fue escrita antes del Covid, pero ahora se siente aún más potente. Mire por su ventana; el mundo está en llamas ”, escribió la banda en un comunicado. “If Not Now, Then When?” llegó con un nuevo video musical animado, dirigido por el Dr. D Foothead. Este video se centra en los viajes de una chica que asiste a un concierto de King Gizzard y se topa con un orbe todopoderoso, absorbiendo todo lo que encuentra, haciendo alusión a la forma en la que estamos consumiendo todos los recursos.

Algunos fans en las redes sociales han señalado que la nueva pista parece ser la continuación de la ultima rola del disco K.G: “The Hungry Wolf of Fate”. En un comunicado de prensa sobre el lanzamiento del álbum, la banda dijo que era “parte de una imagen musical más grande”.

King Gizzard and The Lizard Wizard acompañarán su disco en vivo con una película

En una entrevista con Vibras, Ambrose Kenny Smith dio una pista sobre lo que viene el año entrante: “tenemos un montón de canciones en las que hemos estado esperando trabajar juntos. Algo un poco más animado, una especie de rock progresivo. Aparte de eso tenemos un montón de canciones de todas las grabaciones hechas de forma aislada, obviamente aparte de este álbum en el que estamos pensando. Así que tenemos algunas cosas en el banco para eso.”

