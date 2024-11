Kim Deal sorprende y fascina con la canción “Nobody Loves You More”

La bajista nacida en Dayton, Ohio, Kim Deal tiene ya 63 años, pero se muestra tan campante como cuando militaba en Pixies y dejó una impronta impresionante en la historia del indie rock; se trata de una estela que luego ha prolongado con The Breeders, antes de firmar su debut bajo su nombre propio… lo que ahora sucede.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Debo precisar que no estamos delante de la revisión del álbum completo, sino del tema que le da título -una vez más, las canciones mandan-. Y es que “Nobody Loves You More” no es un tema que hubiésemos esperado de Kim Deal… se trata de una balada en la que encuentro una influencia de Leonard Cohen en la manera de abordar la composición y la melodía.

Aunque al dejarla correr aparecen unos metales y sección de cuerdas que le dan un inusitado sabor a cabaret de Las Vegas; esa parte del arreglo irrumpe súbitamente y luego se contiene. La presencia de un flamenco rosa en el video enfatiza ese toque Kitsch de La capital del pecado y da movimiento al arte de portada.

No cuesta pensar que el enorme director de cine David Lynch podría tomarla para una de sus películas; “Nobody Loves You More” es una de las 11 canciones que conforma un tardío debut en plan solista y la que más sorprende y descoloca de todo el lote.

Kim Deal aprovechó el apoyo del sello 4AD para moverse a sus anchas y con su cuarto sencillo consigue ratificar toda esa feligresía que le tenemos. ¡Esta incursión vintage es fascinante!

