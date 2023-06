Kim Cattrall regresa como Samantha Jones para la segunda temporada de ‘Just like that…’

De acuerdo con Variety, Kim Cattrall volverá a interpretar el icónico papel de Samantha Jones en la segunda entrega de Just like that… Su aparición en la serie reboot de Sex and the city será breve, pues sólo se le verá realizar una llamada telefónica desde Londres con Carrie Bradshaw, quien continúa conquistando las calles de Nueva York.

Kim Cattrall abandonó el mundo de Sex and the city luego de que en 2016 se negó a participar en una tercera película de la saga, argumentando que el guión no le hacía justicia a su personaje. Por esta misma razón salió de pleito con la protagonista de la serie Sarah Jessica Parker y el director Michael Patrick.

Si bien la actriz ha decidido volver a la franquicia, parece ser que la situación entre ella, Parker y Patrick no ha cambiado mucho. Según se reveló, quien convenció a Cattrall de aparecer en Just like that 2… fue Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO, y su escena fue filmada en marzo de este año sin que tuviera ningún tipo de acercamiento con el resto del equipo. Además, cabe mencionar que fue vestida por Patricia Field, la diseñadora de vestuario de Sex and the city, quien por cierto, tampoco regresó con el reboot.

La segunda temporada de Just like that… se estrenará el próximo 22 de junio en HBO Max, ahora conocido únicamente como Max.