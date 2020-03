Killsound Productions es una empresa mexicana que se dedica sobre todo al management y booking de bandas de metal. Fue fundada hace aproximadamente 10 años por la emprendedora “Maggy Von”, una entusiasta ingeniera en audio que poco a poco ha dejado su huella en la escena nacional. “Hace diez años, mientras estudiaba ingeniería en audio descubrí mi pasión por organizar eventos así que hice algunos y creé mi propia empresa”.

Desde ese tiempo desarrolló el concepto de un festival llamado Killsound Fest, mismo que se desarrolló en diversas ocasiones en la CDMX, pero fue hasta el verano de 2019 que pudo dar el paso internacional y establecer su marca en otras latitudes. “La primera edición internacional del Fest fue en Polonia, un poco aprovechando que Orcus O Dis estaría en el Metal Days (en Eslovenia). Originalmente lo que íbamos a hacer era conseguirles algunas fechas en Polonia, pero como el verano en Europa es temporada de festivales y muchos bares y clubes cierran porque no pueden competir contra eso, hacer una gira propiamente se volvió complicado. Al final sin embargo se habían sumado algunas bandas de allá y decidí hacer una sola fecha pero como festival. Así, Killsound fue el primero (y hasta ahora único) de origen 100% mexicano en hacerse en Europa, y ahora en 2020 tendré una segunda edición, pero en Inglaterra”.

Una de las razones que la motivó a sacar el Killsound Fest de México fue que hay mucha competencia, muchos conciertos y tocadas de todos tamaños cada fin de semana así que cuando se presentó la oportunidad de hacerlo fuera, no lo dudó. Pero ¿por qué Polonia? “Tienen muy buena organización, pareciera que no pero es un país que tiene todo lo necesario. Este año por ejemplo, el headliner será de allá, aunque el festival sea en Inglaterra”.

La pregunta obvia entonces sería ¿por qué no llevar alguna banda mexicana nuevamente? “Para las bandas es complicado y caro. Este año iba a llevarme a The Warning, pero justo en esas fechas tienen un tour por Estados Unidos y ya no se pudo concretar. También hablé con Mortal Pestilence pero se complicaba mucho por los trabajos de los músicos. Lo que sucede es que en Europa existe otro tipo de sensibilidad y de cultura en torno a las bandas. Tienen muchos días de vacaciones, las empresas entienden mejor que en México que las bandas necesitan salir de gira y son menos estrictos con los permisos, y obviamente les sale mucho más barato que a una banda mexicana. Las familias también influyen, en Europa es más fácil que las esposas o novias entiendan que las bandas de vez en cuando tendrán una gira y que se ausentarán tal vez dos o tres meses; en México cuesta más trabajo que agarren la onda. El punto es que la banda tendría que pagarse su viaje hasta Europa, y acá obviamente yo les pago un salario y se recuperan un poco, y más si hacen una pequeña gira, pero resultó realmente complicado y tenía ya la fecha así que seguí adelante. También intenté contactar a una banda fundada por un mexicano que vive en Londres pero resultó que él ya no toca con ellos así que decidí llevar de headliner a Over The Under, una banda polaca de Groove Metal”.

De acuerdo con Maggy, existe la idea de hacer el Killsound Fest en formato itinerante, es decir, llevarlo a otros países europeos. “Habrá que ver, si todo sale bien en esta edición, que será en un bar en el barrio de Camden, uno de los tradicionalmente rockeros de Londres, podría empezar a buscar un nuevo país, ¿por qué no?”.

Así es como se ha construido la historia de éxito de esta joven empresaria, quien además es manager de los prog metaleros Nexus y que tiene ese tipo de personalidad que no le permite quedarse quieta en un solo lugar, lo cual es una característica importante para sobrevivir en una actividad que demanda, por lo menos, tener la mente abierta a nuevas experiencias y la idea clara de que, como decía Metallica, “mi hogar es en donde duerma cada noche”.