Killers of the flower moon es un nombre que no ha hecho mucho ruido últimamente, pero de ahora en adelante lo leerás por todos lados porque se trata de la siguiente película del director Martin Scorsese.

Este nuevo proyecto es original de Apple tv plus, algo insólito ya que con las últimas declaraciones de Scorsese pareciera que tenia algo en contra de todos los servicios de streaming; pero parece que sigue dándoles una pequeña oportunidad.

Para este largometraje el cineasta llamó a su colaborador frecuente, Leonardo DiCaprio. Leo, quien no se quiso quedar sin compartir su emoción por este nuevo filme liberó la primera imagen de esta cinta, donde lo podemos ver como el personaje que interpreta.

La cinta está basada en un libro que tiene el mismo nombre que aborda el caso real de una serie de distintos asesinatos de indígenas osage estadounidenses luego de que se descubrieron grandes depósitos de petróleo en sus tierras en Oklahoma en 1919.

Leonado le dará vida a Ernest Brkhart, un agente del FBI que investiga estos temibles asesinatos. También, Robert De Niro se ha unido como William Hale, el posible antagonista de esta historia. Killers of the flower moon llegará en algún punto de 2022.

Crédito foto de portada: Instagram Leonardo DiCaprio