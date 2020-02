Veinte años atrás, el cambio de siglo trajo consigo una importante camada de bandas mexicanas, entre las que se encontraban Kill Aniston, Austin TV, Bengala, Le Baron, Vaquero, Los Fancy Free o Hummersqueal. Muchas de ellas desaparecidas ya, otras que regresaron y muy pocas de ellas las que continuaron su andar por los escenarios mexicanos.

Desde su aparición, Kill Aniston logró consolidarse como una de las bandas más representativas del entonces movimiento rock independiente en México. Fue a partir de su primer producción discográfica Los Divorciados (2006), que su éxito fue in crescendo, hasta formar parte de los principales festivales en México.

Por su parte, Hummersqueal, nacidos en el 2000, se manejaron más en la escena underground. Sin embargo, pudieron codearse con bandas como Audioslave o Misfits. Tras un largo receso, la banda se ha mantenido activa de manera intermitente y con gran incertidumbre, en cuanto a entrar de al estudio para lanzar nueva música.

Ambas bandas llegarán a El Plaza este 15 de febrero, en lo que se adivina será una noche donde la nostalgia ocupará un papel preponderante en el recinto de la Condesa. Kill Aniston y Hummersqueal presentarán sets con un amplio número de canciones cada uno. El dúo catalán Cala Vento tendrá a su cargo dar la bienvenida a los asistentes.

En una breve, pero enriquecedora charla con Josué Guijosa (Kill Aniston) y Salvatore Vitale (Hummersqueal), nos enteraron a detalle de lo que se vivirá esa noche de Encuentros Cercanos. Será una velada en la que las dos agrupaciones desempolvarán los viejos éxitos para dar gusto a sus aún grandes fanaticadas.

Platíquenme sobre el show de Encuentros Cercanos en El Plaza ¿cómo le están preparando?

Josué: Creo que tiene que ver con todo lo que hemos venido planeando como un show de nostalgia. Nos estamos preparando para dar un concierto decente y grande. Ambas bandas venimos de una forma de trabajo donde nunca tuvimos en nuestro planes tocar en un show en un venue tan grande. Lo que esta bueno es que comenzamos a trabajar con los setlists de cada banda, en las canciones que marcaron a la gente y por las cuales irán al show. Hablando de Kill Aniston, empezaremos con canciones de los primeros discos y poco a poco nos acercaremos a lo más actual. Quiero pensar que de cierta forma reactivaremos ese amor o cierta estima a la banda.

Salvatore: Es una fecha importante, para Kill Aniston y para nosotros como Hummesqueal, desde el punto de vista que estamos tocando en un foro bastante grande e importante de la ciudad que años atrás, ni siquiera teníamos idea que nos fueran a prestar un lugar así. Es una validación del trabajo de ambas bandas. Muy emocionados, nos hemos preparado mucho. Vamos a dar un show bastante divertido. Nosotros hicimos un setlists que casi, casi eligió la gente. Vamos a hacer que la gente disfrute.

Ambos setlists serán amplios, con mas de veinte canciones cada uno. ¿Hay alguna canción que piensen que les faltó incluir?

S: Desde el punto de vista de Hummer fue difícil porque hubiéramos querido tocar los tres disco completos. Fue difícil dejar canciones fuera, pero también sabemos cuales son las que la gente quiere escuchar.

J: lamentablemente no podemos tocar todas las canciones. Hay canciones que quedan fuera, pero igual tenemos que ser objetivos, comenzamos con treinta y seis canciones y de ahí comenzamos a eliminar. Ya que habíamos escogido veintisiete, comenzamos a ensayar y sentimos que era muy largo. Por respeto al público y a las otras bandas, concluimos que teníamos que reducirnos. Es difícil escoger y mas con un show así.

Esperamos haber hecho la selección correcta. Hay canciones que desempolvamos y es la primera vez que hacemos un show nuestro y así de grande. Sorprendentemente me di cuenta que hay canciones que tenían notas que chocaban. Ha sido una forma de re descubrir y volver a trabajar lo que hicimos. Las canciones van a sonar lo más parecido a los discos, será una forma de hacer las cosas bien.

Supongo que además tendrán invitados especiales.

S: Habrá tres invitados especiales, si no es que cuatro; pero son sorpresa.

¿Habrá alguna interacción entre ambas agrupaciones?

J: Eso es lo que comenzamos a trabajar desde que decidimos hacer este show. Queremos que sea como un solo show, que no se vea como una diferencia entre banda y banda.

S: La transición entre las banda será muy suave para que se disfrute como una experiencia individual.

J: Por lo mismo fu que se le puso un nombre al show; “Encuentros Cercanos” que engloba todo lo que significa este regreso. No quisimos solamente sacar un postre con los nombres, creo que englobarlo fue una forma de hacer una unión entre las bandas.

S: Ponerle un concepto.

J: Y que este concepto describiera el retorno de Hummersqueal a los escenarios.

Kill Aniston lleva seis meses sin tocar en la CDMX, ¿qué sabor le da este show en un foro como El Plaza?

J: ¡Gracias por recordarlo! Ya no me acordaba de eso. Por lo mismo que queríamos hacer un show importante, decidimos dejar de tocar seis meses. Afortunadamente he estado activo con Gira en Kasas desde hace ocho años; hemos estado en Vive Latino, en festivales. Fue un tipo d estrategia. Cuando comenzamos nunca hubo interés hacia nosotros, creo que no estábamos peleados con ser comerciales o tener una vida decente de la música. La única forma decente de lograrlo fue hacer las cosas como mejor podíamos.

¿Qué viene este año para ambos proyectos?

S: Hace dos años fue nuestro último show en Caradura, llevábamos ya sin tocar desde 2012. Este año esta empezando fuerte. Ahorita no te podría afirmar nada, porque no hay algo cerrado, pero puede que haya cosas más interesantes en el año. Josué va a sacar disco nuevo en dos meses…

J: Sí de hecho comienzo con El Plaza que era lo primordial, sigue la gira en Colombia para marzo. Viene el disco nuevo para abril y para finales de abril, mayo y junio, viene Gira en Kasas con dos bandas que también son sorpresa. Está padre que haya mucho trabajo.