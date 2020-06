Kiko Loureiro hizo su nombre desde el subterráneo brasileño con Angra, banda en la que estuvo 23 años. En ese tiempo se consolidó como un gran músico, recorrió buena parte del mundo y un día, en el 2015, su vida cambió para siempre cuando fue invitado a audicionar para Megadeth. Así pasó de ser un guitarrista fenomenal, reconocido en ciertos círculos metaleros del mundo a formar parte de una banda de grandes ligas con una historia monumental que le haría convertirse en un personaje familiar ya no para decenas de miles sino para millones de personas. Así, de la noche a la mañana, Kiko pasó de ser ese gran músico que es a uno que, además, vive bajo los reflectores y el escrutinio.

Muchos entonces aprendieron sobre él, sobre Angra y sobre el hecho de que tiene una larga trayectoria como solista también. Y en ese contexto es que ahora llega “EDM (e_dependent Mind)”, el primer sencillo del que será su quinto larga duración bajo su propio nombre, a ser editado el 10 de julio con el título de Open Source.

Al respecto, Kiko Loureiro explicó que “open sources es un término que se usa para designar softwares cuyos códigos originales se liberan de manera gratuita para que puedan ser usados libremente e incluso modificados. La pregunta es ¿por qué no hacer lo mismo con mi música? ¿Qué tanto se podría enriquecer una canción si otras personas tuvieran acceso a ella y pudieran modificarla? La idea es ofrecer algo que pueda ser constantemente actualizado y enriquecido. Mis composiciones y grabaciones no son el objetivo final del disco, son meramente el comienzo. Ustedes podrán remezclarlo o crear nuevas versiones de las canciones. No puedo esperar a ver qué podrán crear ustedes a partir de mis canciones, me imagino que habrá diferentes ideas y versiones mejores que las mías”.

Este es el tipo de ideas que se pueden desarrollar cuando tu nombre va ligado al de un gigante como lo es Megadeth. Kiko definitivamente tiene el talento, y ahora además tiene la visibilidad.