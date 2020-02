El dúo Kids From Mars acaba de estrenar una nueva canción, Blueberry Pie, misma que formará parte de su próximo EP.

A decir de Oscar y Roger integrantes de Kids From Mars, Blueberry Pie es una canción inspirada en una escena de Pulp Fiction por lo siéntete con toda libertad de bailar como Vincent Vega y Mia Wallace cuando la escuches.

La gran novedad en este sencillo es la inclusión de sonidos trap, sintetizadores, guitarra y el bombo caja que no pasa desapercibido. Además de que su muy particular estilo electro-pop/rock sigue delineándose para bien.

Escucha el nuevo tema acá abajo:

Blueberry Pie será incluida en su próximo EP, I don’t know what you feel but I feel it too, que será publicado el próximo 13 de marzo.

Kids From Mars apareció en la escena local de Barcelona con la canción August en 2018, luego llegaron The Words I Already Said y Looking for What para formar parte de su primer EP, </3 de 2019.

Oscar y Roger formaron Kids From Mars luego de probar suerte haciendo música con bandas de punk, sin que esto lograra llenar sus inquietudes musicales. Luego decidieron unirse en algo que tomara el mismo camino que The Neighbourhood o Twenty One Pilots, pero que tuviera su propia personalidad y al parecer lo están logrando. La dupla está por lanzar su nuevo EP con temas que ya se mueven rápido en las plataformas de streaming: Afraid of you, Tenth y Virgin Coast.

Anteriormente la sorpresa se levantaba al saber la edad de Billie Eilish y darse cuenta de todo lo que estaba haciendo en la industria, pues déjennos contarles que este par apenas dejaron atrás los 15 años y este es amenas el inicio.

Oscar y Roger tienen personalidades que se complementan, no sólo en su forma de percibir el mundo y actuar en consecuencia, si no también en la parte creativa. Así, Oscar con la voz del grupo, la guitarra, el ukelele y los teclados, y Roger con la batería electrónica, los coros y el ordenador, completan ese boom que va a dirigir a la próxima generación.

Escucha blueberry Pie también en plataformas digitales.