Kid Cudi anda de estreno con su nuevo álbum, Man On The Moon III: The Chosen, y dándole seguimiento a esta nueva etapa, el rapero compartió el video de “Heaven On Earth”.

Este nuevo audiovisual es la segunda parte de la historia que Cudi nos comenzó a contar con el video de “She Knows This”, el cual concluyó con el rapero chocando su auto luego de una persecución policial a alta velocidad.

Así que ahora, en el clip dirigido por Nabil, se le ve a Kid Cudi sumergido en el agua sin vida tras el accidente. Y a lo largo del video, se va mostrando como tratan de resucitarlo en una ambulancia, aunque su alma parece ya estar fuera de su cuerpo.

Finalmente este nuevo capítulo termina en otra tragedia. Aunque de algún forma, Cudi logra resucitar y, vestido elegantemente, continuar su camino. Chécalo a continuación:

Man On The Moon III: The Chosen fue lanzado apenas hace unos días como la continuación de la trilogía de Kid Cudi, Man On The Moon. La primera entrega, The End Of Day, llegó en 2009 y la segunda un año después bajo el título de The Legend Of Mr Rager.

Este nuevo álbum, como los dos anteriores, ya puedes encontrarlo en cualquiera de las plataformas digitales. Y no dejes de estar al pendiente que seguro esta historia continuará.