El cineasta Matthew Vaughn ha revelado que planea hacer un nuevo reboot de la franquicia de Kick-Ass, el cual probablemente llegará en un par de años.

Actualmente Vaughn está promocionando su película más reciente, The king’s man, por lo que dio una conferencia de prensa virtual en la que se le cuestionó sobre la idea de traer de vuelta a Kick-Ass. Ante esto, el cineasta confesó que sí tiene en mente hacer otra producción de este universo con una nueva historia.

“Es tan jodidamente loco que no puedo hablar de eso. Pero lo tenemos listo para empezar. Todos los derechos se revierten en dos años y luego lo reiniciaremos donde la gente diga ‘está loco'”, explicó Matthew Vaughn, además de asegurar que el filme estaría llegando en un lapso de dos años debido a algunas licencias que otras compañías poseen sobre la historia.

Y sobre el por qué quiere hacer un reboot y no una tercera entrega de la misma saga, el cineasta comentó: “Porque creo que la pista está en el título. Creo que Kick-Ass se convirtió en un nuevo tipo de género. Todos decían ‘oh no puedes hacer una película de superhéroes clasificación R, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro'”.

“Entonces tuve esta idea y fue tan loco que dije: ‘Sí, genial. Causará tanta controversia y todos hablarán de ello y la mayor cantidad de personas que lo aman, lo odiarán’. Pero no estoy diciendo que no vaya a tener los personajes, ya sabes… sólo digo que es algo que nadie se imagina. Y voy a necesitar un actor o actriz muy, muy valiente para interpretar al nuevo Kick-Ass porque los asustará”, concluyó.

Esperamos pronto tener más detalles.

Foto de portada: Universal Pictures.