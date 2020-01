Si bien, Tame Impala se presenta como una banda es indiscutible que Kevin Parker es el rostro del proyecto y quien lo ha conducido por nuevos y mejores caminos.

Ya que el músico compone, escribe y produce la gran mayoría de las canciones de Tame Impala sería lógico pensar que tiene gran libertad creativa para hacer lo que quiera, aún así, Parker se ha dado el tiempo de trabajar con otros artistas y explorar nuevas posibilidades. Por ello tiene increíbles colaboraciones, no sólo en el ámbito alternativo sino con artistas de alta talla como Kanye West y Mark Ronson.

Te compartimos 5 de estas colaboraciones que nos dejan ver más allá del talento de Parker.

Ft. Mark Ronson

En 2015 Mark Ronson lanzó el álbum UpTown Special, mismo que contó con 11 canciones, tres de las cuales Kevin Parker aparece como co-creador, son Summer Breaking, Daffodils y Leaving Los Feliz. Además de Parker, el álbum cuenta con importantes nombres como el de Bruno Mars y Stevie Wonder.

En cuanto a las canciones que tienen la mano de Parker, son una mezcla de pop tropical, música disco y sensual psicodelia. Dos de ellas tienen un mismo video oficial. Disfrútalo:

Ft. Kali Uchis

El álbum Isolation (2018) de Kali Uchis tiene las colaboraciones de Tyler, The Creator, Thundercat, Damon Albarn, Kevin Parker, entre otros. Tomorrow es el tema que cuenta con los sintetizadores del australiano. Se puede reconocer su autoría ya que tiene una atmósfera muy similar a la de The Less I know The Better, ¿lo habías notado?

Ft. Zhu

Sin duda, por pequeña que sea, la participación de Kevin Parker en alguna canción se deja sentir. Tal es el caso de la canción My Life del productor estadounidense Zhu, en la cual Parker sólo actúa con algunas frases dentro de la canción, especialmente “let me live my life” la cual repite hipnóticamente.

Ft. Travis Scott

A pesar de que Kevin Parker ha dicho que no fue más que “un jugador en el equipo” de Travis Scott para crear Skeletons del álbum Astroworld (2018) del rapero, los arreglos en las baterías, coros y guitarra saben a Tame Impala, irremediablemente. Para dejar sentir este poder atmosférico, Scott incluso ha invitado al australiano a presentarse con él en algunas ocasiones.

Ft. Kanye West

Su participación en el álbum Ye (2018) de Kanye West fue una sorpresa tanto para el público como para el propio Kevin Parker, ya que se enteró que sus mezclas estaban presentes en el álbum hasta que lo escuchó. Todo porque, según comentó en entrevista, él envió varios beats a petición del rapero para considerarlos en la grabación, sin embargo, nunca tuvo confirmación de que fueran a ocuparlos, sin embargo, como colaboradores del tema sí aparecen PARTYNEXTDOOR, Kid Cudi y hasta 070 Shake.

Parker cree que West ni está enterado de que incluyó sus beats, pero ahora nosotros sí.

Tame Impala se presentará en la Ciudad de México el próximo 19 de marzo en el Foro Sol junto a MGMT y Clairo.