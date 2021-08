El presidente de Marvel studios, Kevin Feige, habló durante una entrevista sobre los planes que hay en este momento para llevar a cabo la quinta entrega de Avengers, pues los fanáticos de la saga no saben como continuará su equipo favorito de superhéroes con todo lo que ha ocurrido en el UCM.

En este momento la cuarta fase de Marvel está tomando forma, el listado de las películas que conforman esta fase llegó hace varios meses, pero lo que llamó fuertemente la atención de la fanaticada es que no había ninguna cinta de los héroes más poderosos de la tierra en este listado.

Sobre esto, Kevin ha revelado que la siguiente cinta del equipo más famoso de Marvel se llevará su tiempo para ser realizada: “Creo que queremos que haya una cantidad de tiempo razonable desde Endgame para comenzar una nueva saga, que de hecho ya está en marcha, ya comenzó”, le contó el directivo a Collider.

Continuó: “Y luego necesitas tiempo, como lo hiciste en la fase uno, para construir esa saga antes de comenzar a unir a todos”, finalizó. De esta forma, Feige nos confirma que no habrá ninguna cinta de Avengers al menos hasta después de 2023, ya que la cinta de Ant-Man and The Wasp: quantumania es la más alejada de este calendario y es en donde se hará la introducción en forma del nuevo villano en común que tendrán los héroes: Kang el conquistador.

Por ahora solo nos queda esperar y disfrutar este nuevo viaje de Marvel, como el que vimos durante 10 años desde la fase 1 hasta la fase 3, aunque ahora esperamos que no lleve tanto tiempo tener a los nuevos integrantes de este equipo reunido. La cinta más cerca a estrenarse en este momento es Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, la cual llegará el 2 de septiembre de este año.

Crédito foto de portada: Marvel studios