El actor estadounidense, Kevin Connolly, es acusado de agresión sexual por parte de una diseñadora de vestuario de ‘Entourage’.

De acuerdo con informes de The Daily Beast, las acusaciones a Connolly son por agredir sexualmente a una diseñadora de vestuario durante una fiesta de despedida en diciembre de 2005 en Nueva York.

Gracie Cox es la ex asistente del área de diseño de vestuario que hace estas acusaciones.

Menciona que, durante la fiesta de despedida para el debut de Kevin Connolly como director de The Gardener of Eden, el actor habría abusado sexualmente de ella.

Cox dijo que antes del incidente, Connolly coqueteaba regularmente con ella y la destacaba varias veces en el set mientras se hacía la película.

En la información también se menciona que el actor ha negado todas las acusaciones, en donde comenta que tuvieron un coqueteo mutuo que culminó en un acto sexual consensuado.

Cox dijo:

Estábamos en la fiesta y no creo que haya estado allí durante más de una hora o menos cuando Kevin se me acercó y me preguntó si fumaba con él.

Me llevó por un pasillo a lo que supongo que era el área de la sala VIP.

Tan pronto como estuvimos solos en el área, él comenzó a besarme. No sabía cómo responder, pero antes de que pudiera pensar en qué hacer al respecto, me metió en una de esas cabinas laterales, me bajó los pantalones y me dio la vuelta, y en un instante estaba dentro de mí. Estaba en estado de shock.

No había realmente una oportunidad en mi mente para objetar o resistir.