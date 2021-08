DaBaby dio mucho de que hablar por un par de comentarios homofóbicos que hizo la semana pasada y por supuesto que Kevin Abstract, frontman de Brockhampton, no se iba a quedar callado.

El rapero se puso en el ojo del huracán tras ciertas declaraciones que dio sobre la homosexualidad y el VIH durante su presentación en el Rolling Loud Miami. Esto, como era de esperarse, desencadenó una serie de respuestas negativas de parte de sus colegas, incluyendo a Dua Lipa y Abstract, quien incluso este fin de semana compartiría escenario con él en Lollapalooza.

Vale mencionar que Kevin Abstract es abiertamente gay y de hecho, en varias de sus canciones como solista y con la banda hace referencia a su sexualidad; así que en respuesta a la homofobia de DaBaby, en su cuenta de Twitter comentó: “Wow Brockhampton y DaBaby realmente tocarán el mismo día y en el mismo escenario mañana”.

“Heath ledger wit some dreads I just gave my n***a head wow”, agregó en otro tuit citando “STAR”, canción que lanzó con Brockhampton como parte de su disco de 2017, Saturation.

Pero la cosa no paró ahí… ya que luego de esto, Kevin Abstract se fue directo a la yugular con un post en el que hace referencia a los polémicos comentarios de DaBaby. “Justo acabo de chupar un enorme pene en el estacionamiento”, escribió el frontman de Brockhampton.

Al final, DaBaby fue expulsado del line up de Lollapalooza y hasta la fecha, sigue siendo vetado de diferentes eventos debido a dichos comentarios homofóbicos. Recientemente se anunció que ya no participará en el Governors Ball 2021, aunque aún no se confirma quién será su suplente.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.