Ken Boothe & Jah Wobble: lustre nuevo para el rocksteady y el reggae

Tomando en cuenta el ritmo actual de vida, tiene mucho mérito llegar con lucidez y energía a los 77 años, pero merece un reconocimiento extra el atreverse a retrabajar un repertorio -lleno de éxitos-; vayan pues todas las palmas para el jamaiquino Ken Boothe por atreverse e interactuar con una figura del dub más elusivo como lo es el inglés Jah Wooble.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En mancuerna presentan la sabrosura encarnada en disco que se llama Old Fashined Ways, conformado por 12 canciones que provienen de una figura legendaria del reggae y cuyo camino y trascendencia está íntimamente ligado al ilustre sello Studio One de Coxsone Dodd, localizado en Kingstone, donde comenzó a editar desde mediados de los años sesenta del siglo pasado.

Por su parte, Jah Wooble partió del post-punk y la banda PIL para luego incursionar en el dub y otras vertientes experimentales al lado de creadores tan influyentes como Bill Laswell.

Juntos se dieron a la tarea de elegir un puñado de temas no sólo de reggae, sino también de rocksteady, para darle una actualizada a un repertorio de por sí meritorio y conducido por una voz aterciopelada, que con insistencia ha sido comparada con la de Wilson Pickett.

A los 66 años de edad, Jah Wooble entrevió a la perfección que aquel excelente conjunto de canciones requería apenas de una moderada intervención para recrearlas y es así como han conseguido elevar a “Everything I Own”y “Ain´t No Sunshine”, que ahora refulgen.

En esta entrega no podían faltar“Freedom Street” -otro de sus temas insignia-, así como “Crying Over You”, puntales en la historia del reggae.

Ken Boothe & Jah Wooble han hecho una exquisitez que supera los cánones genéricos y cobra una belleza universal como forma de arte musical… no resta sino paladearla con un ron caribeño y sentir como el legado del pasado permea en el presente.

