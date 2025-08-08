Revista Marvin

Enlaces rápidos

Música

Ken Boothe & Jah Wobble: lustre nuevo para el rocksteady y el reggae

/
Música
319,064
Ken Boothe & Jah Wobble: lustre nuevo para el rocksteady y el reggae

Ken Boothe, leyenda jamaiquina, pone su repertorio de gala y ganja en manos de talento elusivo del dub y llevan todo a un nuevo y alto nivel.

Tomando en cuenta el ritmo actual de vida, tiene mucho mérito llegar con lucidez y energía a los 77 años, pero merece un  reconocimiento extra el atreverse a retrabajar un repertorio -lleno de éxitos-; vayan pues todas las palmas para el jamaiquino Ken Boothe por atreverse e interactuar con una figura del dub más elusivo como lo es el inglés Jah Wooble.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En mancuerna presentan la sabrosura encarnada en disco que se llama Old Fashined Ways, conformado por 12 canciones que provienen de una figura legendaria del reggae y cuyo camino y trascendencia está íntimamente ligado al ilustre sello Studio One de Coxsone Dodd, localizado en Kingstone, donde comenzó a editar desde mediados de los años sesenta del siglo pasado.

Por su parte, Jah Wooble partió del post-punk y la banda PIL para luego incursionar en el dub y otras vertientes experimentales al lado de creadores tan influyentes como Bill Laswell.

Juntos se dieron a la tarea de elegir un puñado de temas no sólo de reggae, sino también de rocksteady, para darle una actualizada a un repertorio de por sí meritorio y conducido por una voz aterciopelada, que con insistencia ha sido comparada con la de Wilson Pickett.

A los 66 años de edad, Jah Wooble entrevió a la perfección que aquel excelente conjunto de canciones requería apenas de una moderada intervención para recrearlas y es así como han conseguido elevar a “Everything I Own”y “Ain´t No Sunshine”, que ahora refulgen.

En esta entrega no podían faltar“Freedom Street” -otro de sus temas insignia-, así como “Crying Over You”, puntales en la historia del reggae.

Ken Boothe & Jah Wooble han hecho una exquisitez que supera los cánones genéricos y cobra una belleza universal como forma de arte musical… no resta sino paladearla con un ron caribeño y sentir como el legado del pasado permea en el presente.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #60: muchas vueltas al sol bañados en polvo cósmico

Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo

Embajador de Tuzolandia por el mundo. Su novela más reciente es 'Ya no más canciones de amor' (Ed. Gato Blanco). En Marvin, coordina las colecciones 'Rock para leer' y 'Tinta sonora'. Forma parte de la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica (REDPEM). Su libro más reciente se titula 'Una ópera egipcia', poemario a partir de un álbum de Los Planetas.

Relacionadas

the-linda-lindas-entrevista-no-obligation-punk

The Linda Lindas: “El punk será lo que tú quieras que sea”

Alejandro González Castillo

azoteanoise-bernal-pantoja-baez-disco

‘Azoteanoise’: Abstracción y disonancia sin licencia

David Cortés

De'Wayne

De’Wayne el genio de género fluido que es imparable

Staff

Café Marvin y el éxodo del inquieto con Nikolaienko

Café Marvin y el éxodo del inquieto con Nikolaienko

Staff

Alquimia Vocal en Casa de Lago

Alquimia Vocal en Casa de Lago

Oscar G. Hernández

Auditorio BB