K/DA estrenó un espectacular video para “MORE”, un nuevo adelanto del esperadísimo EP ALL OUT. La banda virtual está de regreso con un delirante clip en el que Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa demuestran por qué son la banda virtual más impresionante de todos los tiempos.

La nueva canción presenta a Madison Beer, SOYEON y MIYEON de (G) I-DLE, Lexie Liu y a Jaira Burns en colaboración con la productora digital Seraphine. Coreografías, autos del futuro, mortíferas armas y outfits de locura son parte del nuevo video oficial de “MORE”.

En el clip, disfrutarás del mundo de League of Legends como nunca antes lo habías hecho. El nuevo video de K/DA te convertirá en fan automático de la banda con una presentación deslumbrante que te permitirá conocer mejor a cada una de las integrantes del proyecto virtual.

Como adelanto te podemos decir que las chicas muestran sus mejores pasos de baile en un enorme salón bañado de oro puro. También podrás ver a Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa en acción y recorriendo escenarios futuristas. Claro está, el nuevo video también te robará uno que otro suspiro.

Sin duda, este nuevo lanzamiento sólo ha aumentado nuestras ganas de escuchar ALL OUT, el nuevo EP de K/DA. Tendremos que esperar al 6 de noviembre para escuchar este disco en su totalidad. Por el momento, “MORE” sólo terminó de demostrarnos que estamos ante el lanzamiento virtual más importante de los últimos años.

K/DA saltó a la fama por allá de 2018 con el lanzamiento de “POP/STARS”. Inmediatamente, los fans de League of Legends y del Kpop le juraron lealtad a esta banda virtual. Desde entonces, los lanzamientos, la increíble música, los locos vestuarios y los videos no han parado.

El nuevo video de “MORE” obtuvo más de 7 millones de reproducciones en tan solo unas horas. ¿Estás listo? A continuación el clip: