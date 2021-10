Katy Perry ha creado su propia versión de “All you need is love” de The Beatles, para un nuevo comercial de la marca de ropa GAP.

En realidad el cover de la cantante no se aleja mucho de la versión original que The Beatles publicaron en 1967. Aunque hay que admitir que la dulce voz de Perry si logra hacer una diferencia y el resultado es bastante melódico y tierno, ideal para recibir las fiestas decembrinas.

“All you need is love” de Katy Perry forma parte de un nuevo comercial de GAP, también protagonizado por ella, en el que la vemos llevar a cabo su rutina del día a día hasta concluir en un estudio, donde interpreta el tema en compañía de una gran banda y una que otra pareja enamorada.

Anunciando la colaboración, en su cuenta de Instagram Katy contó un poco sobre su historia con la marca y cómo los sueños se hacen realidad. “De doblar sudaderas en el GAP de Santa Bárbara a 20 años después, protagonizar una campaña navideña dirigida por @markromanek”, escribió.

Lo mejor de todo es que el cover ya fue publicado en la plataforma de Spotify y por cada stream, GAP donará $1 a Baby2Baby, cuya misión es proporcionar los elementos básicos esenciales a niños que viven en pobreza en todo el país.

Así que corre a darle play a la versión de Katy Perry y por acá te compartimos el comercial:

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.