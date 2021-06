Kate Winslet habló sobre cómo fue que su familia le sirvió de inspiración para su personaje en la nueva serie de HBO Max, Mare of Easttown.

En una reciente entrevista con The New York Times, Winslet estuvo hablando sobre cómo fue que buscó inspiración en su padre Roger para su interpretación de Marianne ‘Mare’ Sheehan, el papel principal de la serie.

“Mi padre me recuerda mucho a Mare, para ser honesta. Él fue un poco la inspiración. Básicamente se mueve como Mare y come como Mare. Bueno, come con la boca llena. Le decimos todo el tiempo ‘¡Papá!’. Se va a enojar tanto por que dije esto”, explicó Kate Winslet.

Mare of Easttown sigue la historia de una detective que reside en Pensilvania y que tiene como tarea investigar un asesinato local bajo difíciles circunstancias personales. La serie ha sido dirigida por Craig Zobel y protagonizada por Kate Winslet.

La serie fue estrenada el pasado 18 de abril a través de la plataforma de streaming de HBO Max y cada fin de semana se estuvo liberando un capítulo, concluyendo apenas éste domingo (30 de mayo).

Si bien en México aún no llega HBO Max, Mare of Easttown se puede ver desde HBO.

Foto de portada tomada del Instagram de HBO Max.