Kase. O está de regreso con un proyecto que se irá desarrollando a lo largo de este año; las canciones que el capo de Zaragoza, España, comenzó a hacer desde finales de 2020, tendrán como fin un vinil de larga duración. Los primeros dos temas, reunidos con el título de Divertimentos (Vol. 1), son “El Gordo que la pisa bien” y “Tiranosaurius Rex”, realizados con el combo de productores Harto y Escandaloso Xpósito.

TXT:: Javier Ibarra

De niño soñabas con jugar futbol profesional y te probaste en las inferiores del Real Zaragoza, el equipo de tus amores. Hoy eres el MC que cualquiera quisiera fichar, ¿qué tan parecida es tu vida de rapero a la de un futbolista?

La verdad no sé qué vida es más dura. Los fines de semana quienes practican fútbol y los MC´s estamos de viaje, pero los primeros tienen más disciplina; deben entrenar casi a diario. Mientras que yo, siendo artista, tengo la suerte de carecer de horarios estrictos para escribir o producir. Entonces creo que elegí bien la opción al hacer rap.

Te echas a tu equipo a los hombros como si fueras el capitán, pero para escribir supongo que recurres a la soledad.

Sí, primero hago un trabajo individual, profundo e íntimo. Después armo un equipo, porque necesito rodearme de profesionales a la hora de la promoción; también para grabar y ejecutar las canciones hasta perfeccionarlas. Soy yo quien da la cara, pero existe un gran trabajo en conjunto. Alrededor de Kase. O hay muchas personas trabajando.

Con la trayectoria que tienes, eres como el Lionel Messi del rap en español.

A mí siempre me ha gustado Ronaldinho. Hasta el día de hoy es de quien más veo videos. Me identifico con él por la manera en que concebía el fútbol: jugaba para la grada y, como era un genio, siempre solía ser efectivo. Sus regates eran estéticos y todo el tiempo elegía la gambeta más bonita. Era un futbolista lírico.

Entonces Kase. O rapea estilo joga bonito, como los futbolistas brasileños.

Así es, no está nada mal esa dicotomía. Yo rimo para la grada y para dejar mis sentimientos. Siempre que hago una canción me imagino al oyente disfrutándola. Es lo que Ronaldinho, creo, tenía en mente con sus aficionados.

Ronaldinho, de hecho, en el campo improvisaba, como si fuera un MC.

Sí, era alguien muy rápido. Tenía la capacidad de pensar en milésimas de segundos. Los buenos MC’s tenemos esa facultad. Por ahora no soy tan buen improvisador, pero si entrenara como si estuviera todo el día con un balón, estoy seguro de que sabría hacerlo bien.

Cuando iniciaste, tus entrenadores fueron raperos como Presión, Alan y Lírico. Hoy que promocionas Divertimentos (Vol. 1), ¿qué escuela dejaron ellos en ti?

De Presión y Alan, se me quedó el rap competitivo. Presión tenía una rima que decía: “No hay competición, cógete el número 2, número 1 soy yo, sí señor”. Esa visión la heredaron de Rakim y Big Daddy Kane, ya que descifraron el mensaje de superación de los MC’s americanos. Eso a mí, desde que lo mamé y sabiendo que el número 1 es Presión, me gustó; quise seguir esa estela, que también es un canal para dejar el egocentrismo en una canción. De Lírico me quedo con el concepto poético dentro del rap, de saber elegir las palabras más bonitas, las que no usarías a la hora de hablar y que embellecen el mensaje.

Para estas canciones que lanzarás a lo largo de 2021, estás fichando productores y crews, ¿qué cosas necesitan para que formen parte de los Divertimentos?

Necesitan creatividad y frescura. O sea: gente que le suenen bien sus instrumentales y producciones. Y, por supuesto, debe de haber cierto filtro de amistad; no obstante, estoy abierto a conocer artistas nuevos, aunque en un principio quiero trabajar con gente que tengo cosas pendientes. Lo importante es pasar un buen rato, que haya sentido del humor y se trabaje en serio.

Divertimentos (Vol. 2) me parece que lo harás con SFDK, quienes digamos son de tu misma escuela del rap.

Así es, el siguiente es con Óscar y Zatu, pero también hay algo pendiente de juntarme con la nueva escuela. Me encantaría colaborar con Fernandocosta, Ayax, Prok o J. Dose. Cualquiera de estos chavales tienen un gran concepto del hip hop. Creo que me pueden aportar más a mí que yo a ellos.

Digamos que eres el director deportivo de los Divertimentos que irás lanzando.

Sí, tengo la libertad y el privilegio de poder “elegir” el equipo de mis sueños para este proyecto. Es como si estuviera jugando FIFA en el Playstation con buenos fichajes, teniendo al mando al Barcelona, Real Madrid, PSG o Manchester City. Porque el Real Zaragoza está en Segunda División, no tiene presupuesto y hace muchos años que no peleamos grandes cosas.

Suena complicado controlar tantos egos en equipos así; sin embargo, en los Divertimentos, como dices, debe de haber buen sentido del humor.

Controlar los egos debe de ser lo más jodido, pero en este caso, siendo yo el director deportivo, soy el que más ego tiene y es lo que debo controlar.

Comenzaste haciendo rap violento y anti nazi, como si fueras Éric Cantona soltando su famosa patada voladora. Con Violadores del Verso tomaste una línea ruda y defensiva como Vinnie Jones. Después, en El círculo, por lo bello del álbum fuiste un genio como Maradona. ¿En los Divertimentos eres un enganche de esos que ya no existen o un delantero letal?

Me inclino otra vez con el personaje de Ronaldinho, divirtiéndome mientras hago rap. ¿Quién se ha divertido más que él? Tal vez Romario, otro delantero que encaja bien para este proyecto. Aparte de ser unos genios dentro del campo eran fiesteros, como es mi estilo actual, intentando hacer de cada canción una fiesta.

Por cómo planeaste este nuevo proyecto, pareciera que estuvieses jugando un partido en el barrio, con tus amigos de toda la vida.

Así es. Cuando grababa El círculo (2016) lo hice sólo con Gonzalo Lasheras, porque era un trabajo introspectivo y personal; sin embargo, él me decía: “Tío, trae a tus amigos, no hay diversión y eso se notará en el disco”. Yo estoy acostumbrado a que el estudio sea una fiesta, pero para El círculo no quería tener a nadie alrededor; fue como jugar la final del Mundial para mí. A raíz de esa experiencia, lo que quiero hacer este año con los Divertimentos es compartir el estudio. Mi plan como Kase. O es tener una pachanga comiendo y bebiendo bien, echando risas, y si sale una buena canción, bienvenida sea.

En el documental de El círculo sales jugando futbol en Colombia. ¿Patear un balón te desconecta del personaje Kase. O?

Sigo jugando entre semana con un equipo. Por supuesto que el fútbol me desconecta. Patear un balón sin pensar en otras cosas, es bueno para mí. Todo el oxígeno que me llega al cerebro después de un partido me hace estar mejor mentalmente. Así, cuando voy a mi estudio estoy relajado. El fútbol también me hace feliz y me reúne con el niño que Kase. O lleva dentro.

“Paz y respeto del gordo que la pisa bien”, dices en una de las canciones incluidas en Divertimentos (Vol. 1). La frase me hace pensar que portas la casaca número 10 en tu equipo.

Ahora soy el 9. Me he ganado el puesto de delantero. También juego de lateral derecho, porque soy zurdo y pateo a pie cambiado. Sobre el apodo que me pusieron, se dio porque quienes integramos el equipo hacemos de todo. Hay empresarios, camioneros, estudiantes… Cuando me uní sólo conocía a uno, y quería relacionarme siendo Javier Ibarra, sin tener privilegios por ser Kase. O. Eso lo concebí tanto, que un día, cuando dos compañeros iban a jugar un partido, uno le dijo al otro, porque yo tenía un concierto: “Hoy no puede venir Javi”. Como era el nuevo, no sabía mi nombre y su respuesta fue: “¿Quién? ¿El gordo que la pisa bien?”. En cuanto me lo contaron me hizo gracia. Yo pensaba que era Paulo Futre, uno de mis futbolistas favoritos, pero en los ojos de ese tío era un gordo con técnica. Tuve que hacer magia con el hip hop, curarme de humildad y presentarme ante el mundo como El Gordo Que la Pisa Bien, un tío veterano que en cualquier momento te hace una gambeta, pone un pase sin mirar y coloca el balón en la escuadra de la portería sin estar físicamente a tope.

La otra canción de Divertimentos (Vol. 1), “Tiranosaurius Rex”, creo que también tiene mucho de tu humor, aun cuando seguimos viviendo una etapa de nuestras vidas bastante extraña debido a la Covid-19.

“Tiranosaurius Rex” no sé de dónde surgió, cómo pude crear una canción tan alegre en los días más tristes de la humanidad. De hecho, me hizo pensar que mis nuevas producciones debería lanzarlas por fascículos. Quería que esa canción saliera en Navidad para alegrar los corazones de mucha gente que iba a cenar sola en sus casas. La escuchaba en el estudio y se me salían las lágrimas. Es un tema que habla de amor y compasión.

Por último. Hoy es imposible dar conciertos y tampoco puedes apoyar al Zaragoza en su estadio. Ambas cosas tal vez le dan un equilibrio a tu vida. ¿Qué es más un divertimento, el rap o el fútbol?

Definitivamente el rap. Para mí subirme a un escenario o ver desde la grada un concierto me flipa más. La realidad, con todo el cariño que le tengo a mi equipo, al ver sus partidos no hay Divertimentos; es duro empatar todo el tiempo jugando en Segunda División. Si me preguntas qué echo de menos, si pasar frío en el campo del Real Zaragoza o subirme a un escenario, sin duda que la música y el hip hop ganan. Aunque eso tampoco me quita que a veces prefiera jugar un partido con mis amigos.