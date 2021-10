Al cierre del 2021, el empuje de las mujeres mantiene un fuerte envión y se van sumando nombres nuevos y distintos registros estéticos; entre las voces a tomar en cuenta está la de Karina Galicia, una cantautora poblana, cuya formación universitaria en jazz permea en su disco debut, presentado en julio en el Teatro de la Ciudad (CdMx). Conversamos con ella para que nos presente sus afanes e intenciones.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Cancionero del Nuevo Milenio es un muy buen título para un álbum, pero sin duda implica un pronunciamiento, una responsabilidad. ¿En verdad la canción se preocupa por encontrar formas inéditas para el siglo que corre?

Una de las cosas que me estipulé cuando comencé a componer era tomar la responsabilidad que las palabras tienen; tener un propósito acorde a mi manera de pensar y mi búsqueda. Ya tenía bastante tiempo con este título en la cabeza, y es que se me hacía muy interesante que los cancioneros tradicionales mexicanos contienen canciones que trascienden de la época en las que fueron creadas.

Pienso en las canciones de José Alfredo Jiménez o de Álvaro Carrillo y me impresiona mucho que las emociones y el porqué de las canciones siguen teniendo vigencia. Con este disco, con el Cancionero, quería lograr eso, crear canciones que hablaran de las preocupaciones y motivaciones actuales, sobre todo en tiempo de pandemia, tales como la importancia de nuestra salud mental, la ansiedad y la inestabilidad.

No es para nada frecuente en el panorama nacional esa combinación de soul, R&B y elementos de jazz, canción y algo de pop que hay en lo tuyo. ¿Existe un público que marcha contigo en esta búsqueda?

¡SI! Ha sido una experiencia bastante enriquecedora ver cómo cada vez más gente conecta con estas canciones, y es que he tratado que mi música tenga varias entradas. Lo más importante para mí, es crear a partir de la curiosidad y ganas de experimentar con los sonidos, sin importar o detenerme mucho a pensar si la mezcla de géneros que estoy utilizando será extraña o no. Me gusta pensar que cada vez, la barrera entre un género y otro deja de ser un impedimento para crear.

¿Es fácil que los medios tradicionales -sobre todo la radio- entiendan esta mezcla de elementos y la difundan?

Afortunadamente, me he topado con mucha gente que tiene ganas de experimentar y apostar por proyectos nuevos. La verdad es que cómo artista independiente estas acciones son super importantes para que nuestra música llegue a más gente y siempre estaré agradecida por esa apertura con los medios.

¿Qué podrías contarnos de los pequeños interludios de voz que van apareciendo conforme avanza el disco? ¿se trata de una variante juguetona de poesía?

A la par de estar componiendo el Cancionero, noté que me quedaba con varias ideas a desarrollar sobre el tema del que estaba hablando. Así que quise hacerle introducciones a algunas de las canciones.

Me gustó este proceso, primero porque nunca me había aventado a armar poemas cómo tal y segundo, porque siento que dar esos contextos a las canciones le dieron más dramatismo a la composición.

Temas como “Corazón” evidencian gran influencia de la música brasileña; ¿de qué manera la bossa nova y la MPB han permeado en tus composiciones?

Antes de venir a vivir a la Ciudad de México y crear en forma mi proyecto, estudié la licenciatura en estudios de jazz en la Universidad Veracruzana. Ese paso nutrió bastante las sonoridades de mis canciones ya que el repertorio y la música que analizábamos en la escuela eran tanto composiciones de jazz (y todas sus ramificaciones), como blues, bossa, soul, entre otras. En definitiva, me ayudó a comprender mejor ciertos pasajes armónicos, nuevas concepciones del ritmo y de cómo abordar las líricas.

En “Ritual” hay una poética forma de abordar la sexualidad, en otros momentos hay un discurso femenino y feminista –“Fuega”-; ¿son tus canciones un manifiesto abierto de tu intimidad?

Mostrar en las canciones parte de mi proceso cómo mujer es algo que me ha motivado mucho al componer. Estos últimos dos años fueron de mucha introspección sobre los patrones y las estructuras que me fueron enseñadas y creo que desde esa marcha GIGANTE del 8 de marzo del 2019 (la primera marcha de muchas de nosotras) se generaron nuevos espacios de diálogo entre mujeres.

Fueron en esos conservatorios donde junto con otras compositoras y escritoras cómo Alaíde y Nicté Toxqui, que nacieron estas dos canciones, un poco con la necesidad por compartir estos diálogos y retratarlo en canciones.

¿En qué momento de tu desarrollo profesional decidiste que en tu propuesta podrían caber elementos procedentes de diferentes géneros y cuál es la estrategia para que funcionen juntos?

Desde que me adentré más al estudio del jazz. Me sorprendió mucho la manera en la cual la música se complemente entre sí y se ramifica a varios géneros. Regularmente me gusta tomar distintos elementos de cada uno, por el ejemplo el groove, el comping de la guitarra o las estructuras de las melodías.

Al momento de pensar en referencias de otras artistas sobre la misma senda, se me ocurre citar a Marisa Monte, Lauryn Hill y chicas muy jóvenes como Arlo Parks, Xenia Rubinos, Lido Pimienta y Tirzah, pero quizá tus afluentes sean otras figuras muy distintas. ¿Quiénes son esas referencias?

Tengo tres compositoras cómo pilares: Erykah Badu, Nai Palm (Vocalista y compositora de Hiatos Kaiyote) y Lianne Lahavas. Su manera de componer y de interactuar con la música me motiva muchísimo y me inspira.

Sin embargo, Nathy Peluso, Amber Mark, Cleo Sol, Joy Crookes, Benny Sings y Hope Tala también me han influenciado mucho.