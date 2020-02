Karen O, la líder y vocalista de Yeah Yeah Yeahs confirmó en una reciente entrevista que está lista para hacer nueva música, cuando se le preguntó acerca de los planes de la banda para este año.

Estas declaraciones las dio a Double J luego de haberse anunciado a Yeah Yeah Yeahs como una de las cabezas del festival Splendour In The Grass. Karen O dijo sentirse “lista para hacer algo de música nueva” al cuestionársele a acerca de si la banda tendría un nuevo material para presentar en el festival de Australia.

No tengo la respuesta para esa pregunta, todo lo que puedo decir es que me siento lista para hacer algo de nueva música. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Se siente como el momento de hacer algo nuevo, pero eso aún no ha sucedido, así que veremos cómo va este año.