Karen O pasó gran parte del 2020 colaborando con su voz en distintas canciones con varios artistas asombrosos, entre estos destacan The Avalanches y Willie Nelson. Ahora, para iniciar el 2021 la líder de Yeah Yeah Yeahs se unió junto con el músico TRZTN.

La cantante colaboró con el productor TRZTN en su nuevo sencillo “Hieroglyphs“. Donde la voz casi sobrenatural de Karen O y su energía se impregna de forma magnánima en los sonidos del artista. Se unen como algo fuera de este mundo.

En un comunicado, TRZTN describió la pista como un “extraño estado de ensueño de Lynch; extraño y hermoso. Un retrato sónico que se convierte en polvo espacial ”. El video “Hieroglyphs” es igualmente intenso y de la variedad Lynchiana.

TRZTN, cuyo nombre de nacimiento es Tristan Bechet ya había colaborado con Karen O, ya anteriormente se habian unido en la creación de un soundtrack. En el 2009, los dos trabajaron creando la parte musical de la película Where the Wild Things Are del director Spike Jonze.

“Hieroglyphs” está extraído del próximo álbum de TRZTN, Royal Dagger Ballet. Que saldrá a la luz este viernes 22 de enero, el disco también incluye contribuciones varios artistas increíbles como Paul Banks, vocalista de Interpol y Dani Miller de Surfbort.

Créditos foto de portada: Instagram TRZTN