Sony ha confirmado que la franquicia de Karate Kid se expandirá con una nueva película que llegará en 2024.

La saga obtuvo su mayor popularidad en la década de los 80’s, sin embargo, hace algunos años tuvo una nueva vida gracias a la serie spin-off de Netflix, Cobra Kai. Es por esto que Sony ha decidido poner manos a la obra y lanzar otro filme de larga duración enfocada en la historia que sigue los pasos de Daniel LaRusso y compañía.

Según informó NME, el nuevo proyecto no estará relacionado con Cobra Kai. Incluso, a través de su cuenta de Twitter, Jon Hurwitz, co-creador de la serie confirmó que no estaba involucrado en el largometraje: “A los chicos y a mí nos encantaría hacer películas de Karate Kid y Cobra Kai y esperamos hacerlo algún día. Pero este no es nuestro, ni está enfocado en el elenco de Cobra Kai. No sé mucho al respecto, pero le deseo lo mejor”.

Hasta el momento no se tiene más detalles respecto al elenco, equipo o trama de la próxima película de Karate Kid, la cual sería la sexta en la franquicia. La cinta más reciente se estrenó en 2010 y fue protagonizada por Jaden Smith y Jackie Chan, recibiendo críticas bastante positivas.

Esperamos pronto tener nuevas actualizaciones al respecto.