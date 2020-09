Todos sabemos ya que Twitter se ha vuelto el newsletter de Kanye West. Pero ahora el rapero ha sido bloqueado temporalmente de dicha red social debido a su última movida.

Resulta que West volvió a publicar una serie de tuits este miércoles por la noche (16 de septiembre), en contra de la industria musical. Esta vez declarando que Michael Jackson y Prince fueron asesinados por esta industria y los medios.

Y en uno de los tuits, acompañado de una foto de Princes, Kanye West escribió:

Sin embargo esto no fue lo que hizo que su cuenta fuera bloqueada. Sino que después, Kanye West compartió un tuit con el número de teléfono de Randall Lane, editor de Forbes. El cual acompañó con la descripción:

Al momento Twitter tomó cartas en el asunto debido a que West estaba violando la política de privacidad y además de remover el tuit, le bloquearon la cuenta al rapero durante 12 horas. Así como también le advirtieron que si volvía a infringir una de sus normas la cuenta será permanentemente suspendida.

Todo este suceso de la suspensión de cuenta fue anunciada por el basquetbolista Rick Fox, amigo de Kanye, quien en su propia cuenta de Twitter escribió:

Igual en esta misma serie de tuits, Kanye West publicó un extraño video orinando uno de sus Grammys. Esto como parte de una conspiración que anda haciendo en contra de las disqueras Sony y Universal.

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours

— Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020