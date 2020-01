El rapero Kanye West planea realizar un tour mundial con el Sunday Service durante 2020. Kanye dijo que esto sería como una forma de llevar la palabra de Dios a las personas a través de su Sunday Service en este nuevo año. Parece ser que los planes de West son ir principalmente a Europa y África.

Trevian Kutti, publicista del rapero, recientemente publicó en su cuenta de Instagram el artwork de Jesus Is Born, el último álbum del proyecto de gospel de West. Sin embargo, la imagen tiene añadido un Global 2020 en medio y como ubicación Trevian puso al rededor del mundo.

Esto fue lo que terminó por desatar las especulaciones entre el público acerca de que Kanye podría realizar un tour mundial junto con el coro de Sunday Service este año.

Anteriormente Kanye ya había hecho una pequeña gira promocionando este nuevo proyecto. Sin embargo sólo fue por Norteamérica, incluyendo una increíble e inolvidable presentación en el Festival Coachella 2019 en California, en una prisión de Houston y también llegó a Jamaica.

Pero ahora el rapero estadounidense planea llegar a nuevas fronteras. Además de que ha comentado que ya no está interesado en volver a hacer para su música tours tradicionales, y que continuará grabando música gospel acompañado de su coro.

Y justo a un año del debut del Sunday Service de Kanye, su esposa Kim Kardashian West, publicó en twitter un vídeo del último show realizado como festejo de aniversario.

Today was such an amazing service! It was back in the original place it started to celebrate the 1 year anniversary #JesusIsKing pic.twitter.com/kj5zKms8ct

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 6, 2020