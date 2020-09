Kanye West ha revelado que existe un remix de Dr. Dre de su canción de 2019 “Use This Gospel” con Eminem.

A través de su cuenta de twitter, West agradeció a Eminem por aparecer en la pista que ha sido remezclada por el amigo y socio de negocios de Slim Shady, Dre.

@Eminem Thank you for rapping on the Dr Dre remix of my daughter’s favorite song of mine USE THIS GOSPEL

“@Eminem Gracias por rapear en el remix de Dr Dre de la canción favorita de mi hija USE THIS GOSPEL“, tweeteó West.

El rapero continuó explicando que siempre ha “amado y respetado” a Eminem y que “Use This Gospel” es la canción favorita de su hija North West.

@Eminem THANK YOU FOR RAPPING ON THE DR DRE REMIX OF USE THIS GOSPEL I HAVW ALWAYS LOVED AND RESPECTED YOU AND IM HONORED TO HAVE YOU BLESS THIS SONG … ITS ALSO NORTH WEST’S FAVORITE KANYE WEST SONG OF ALL TIME

— ye (@kanyewest) September 18, 2020