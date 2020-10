Kanye West compartió una serie de resultados en los que encabeza las elecciones en el estado de Kentucky, más tarde se confirmó que aquello era un conjunto de resultados de elecciones de prueba.

Las celebraciones de Kanye West por lo que él creía que eran los primeros logros de su campaña presidencial en el estado estadounidense de Kentucky se han visto interrumpidas después de que se confirmara la invalidez del conjunto de resultados electorales tempranos que él compartió en línea.

El rapero y productor se presenta a las elecciones presidenciales del próximo mes, pero sólo aparece en la papeleta en 11 estados – Arkansas, Colorado, Idaho, Iowa, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Utah y Vermont – lo que significa que es prácticamente imposible que gane la carrera por la Casa Blanca el 3 de noviembre.

Una captura de pantalla de lo que parecía ser un conjunto de resultados electorales tempranos de Kentucky fue compartida en los medios sociales, provocando especulaciones de que West había subido al segundo lugar en el estado con una cuota del 19% de los votos detrás del nominado Libertario Jo Jorgensen, quien se mostró como líder de las encuestas con el 36% de los votos.

Joe Biden (14%) y Donald Trump (2%) también se mostraron en la captura de pantalla, que West compartió anoche junto con un clip de él celebrando y un tweet donde decía: “La gente trató de convencerme de que no me presentara a presidente… nunca dejes que la gente débil y controladora mate tu espíritu”.

Sin embargo, Lex 18 News, el canal de Kentucky de la NBC que está detrás de los aparentes resultados, confirmó que la captura de pantalla que West compartió era en realidad de una serie de resultados de la elección de prueba de un enlace web en caché en su sitio que fue publicado en junio.

“El antiguo enlace todavía contenía datos actuales de la AP y mostraba los resultados de las pruebas, lo cual es parte de la preparación que la AP hace antes de las elecciones”, dijo LEX 18 News en un comunicado. “Los resultados mostrados no eran válidos. Simplemente eran parte de una prueba.”

LEX 18 News añadió: “Lamentamos el descubrimiento del enlace web en caché y hemos eliminado los datos de esa página. Nos disculpamos por cualquier confusión”.

Los periodistas locales también aclararon la situación en Twitter, mientras que la plataforma de medios sociales marcó los posts de celebración de West que mostraban los resultados inválidos de la prueba con una advertencia de “medios manipulados”.

GET THE WEST WING READY !!! … this is how I felt when I saw that Kentucky pole result 🌎🌍🌏🪐💫☄️💥🔥🇺🇸 pic.twitter.com/k9e87MGKZL

— ye (@kanyewest) October 14, 2020