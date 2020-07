Ya todos sabemos que Kanye West decidió postularse para la presidencia de Estados Unidos. Pero ahora, aparte de todo, reveló que quiere que Jay-Z sea su candidato a la vicepresidencia en las próximas elecciones.

Durante una conversación con Kris Kaylin para la estación de radio Z93 Jamz, West comenzó a discutir sobre este aspecto de su campaña. Y después de que Kaylin le preguntara si había considerado a Jade Simmons, el rapero contestó:

La respuesta de Kaylin fue Shawn Carter, el nombre real de Jay-Z. A lo que Kanye le respondió:

Y tras preguntarle si ya le había platicado a Jay-Z sobre sus planes, explicó:

Sabes, no he hablado con mi hermano en como nueve años, o algo así. Y el hecho de que no nos hemos hablado en tanto tiempo, así es como sabes que somos hermanos de verdad. Porque los infieles pueden estar enojados contigo y aún así detenerse porque reciben el cheque.