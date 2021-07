Kanye está muy cerca de lanzar su nuevo material de estudio, pues según los reportes, Donda llegará este viernes y previo a su estreno se ha liberado un teaser sobre uno de los temas que serán parte de este disco: “No child left behind”.

El adelanto lo podemos escuchar en un comercial de Beats, aquella inconfundible marca de audífonos que en los últimos años ha ganado mucha popularidad. En dicho teaser, se observa a la corredora olímpica Sha’Carri Richardson en sus ejercicios de calentamiento momentos antes de emprender la carrera en la pista, esto mientras acomoda sus Beats en sus oídos.

El video solamente dura un minuto, por lo que no tenemos un gran vistazo a esta nueva canción. Lo que sí, es que se ha anunciado que el día de mañana, 22 de julio, un listening party de Donda será transmitido de forma mundial por Apple; con el fin de darle una calentadita a los fanáticos del rapero horas antes de que se estrene el disco de forma oficial.

Se espera que a partir de este viernes ya tengamos el álbum de Kanye West en todas las plataformas digitales, pero como el rapero no acostumbra a anunciar con anticipación sus estrenos, podría caer en cualquier momento a partir de ahora.

Hasta este momento solo tenemos el sencillo “Watch us in the blood”, el cual tiene una colaboración de Travis Scott y el corto vistazo de “No child left behind“. El disco por ahora sigue siendo un misterio, pero según se ha dicho, es una producción muy adelantada a nuestros tiempos, ¿será?

Checa el teaser aquí abajo:

Crédito foto de portada: Instagram Kim Kardashian