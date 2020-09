Ya es más que costumbre que cada vez que hace aparición Kanye West hace comentarios controversiales. Y esta vez su ataque fue hacia la NBA y a la industria musical.

Resulta que West nuevamente agarró su cuenta de Twitter para hacer una serie de posts por la noche. En estos el rapero se llamó a sí mismo como “el nuevo Moisés” y catalogó a la industria musical y a la NBA como “barcos de esclavos modernos”.

En este tuit se lee:

Posteriormente Kanye West asegura que no lanzará nueva música hasta que sea liberado de sus contratos con Sony y Universal. Lo que llega después de que hace unos meses anunciara que DONDA, su nuevo álbum, estaba ya próximo a salir.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony

I’m not gonna watch my people be enslaved

I’m putting my life on the line for my people

The music industry and the NBA are modern day slave ships

I’m the new Moses

— ye (@kanyewest) September 15, 2020