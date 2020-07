Kanye West compartió una nueva canción titulada DONDA. En la que el rapero le rinde tributo a su mamá, quien falleció en noviembre de 2007 luego de complicaciones de una cirugía estética.

El tema fue publicado a través de la cuenta de Twitter de West ayer por la noche (12 de julio), día en el que Donda West cumpliría años. En este se le escucha a la mamá del rapero recitar los lyrics de Sound Of Da Police de KRS-One, mientras que ya casi al final, Kanye rapea:

Mama, I need you to tuck me in/ I done made some mistakes and they rubbed it in/ I know you and grandma had enough of them/ Why I gotta be so stubborn then/ I’m doin’ this one for y’all/ So we can end racism once and for all.