Un DJ se dio a la grandiosa tarea de crear un mashup que une la música del My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West con el Good Kid, M.A.A.D. City de Kendrick Lamar en una sola pieza.

La mente maestra detrás de esto fue DJ Toasty Digital, quien a través de su cuenta de YouTube publicó la mixtape de 21 minutos de duración en la que se escucha colocar los compases de Kanye West sobre los versos de Kendrick y viceversa.

Bajo el título de “Good Kid, Twisted Fantasy”, el mashup también presenta una breve narrativa ambientada en el año 2050, en el que “la sequía, el hambre y el clima extremo amenazan con acabar con la civilización humana tal y como la conocemos” y en el que han pasado 30 años desde la desaparición de Kanye West.

El clip fue publicado el pasado 21 de febrero y desde entonces ha acumulado alrededor de 350,000 visitas. Te dejamos a continuación el tracklist completo de “Good Kid, Twisted Fantasy”.

01. Intro

02. Get Much Higher

03. Good Kid Twisted Fantasy

04. Sacrifice Ya Life (feat. Justin Vernon)

05. The Moon Skit 1 (feat. Gil Scott-Heron)

06. M.A.A.D. World

07. Money Power

08. Dead Poets (feat. Rihanna)

09. The Moon Skit 2 (feat. Gil Scott-Heron)

10. Sing About Ye (feat. Pusha T)

11. Runaway (Black Hippy Freestyle)

12. Devil In The Backseat

Fotos de portada vía Instagram Kim Kardashian / Facebook Kendrick Lamar.