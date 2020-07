En los últimos días Kanye West ha tenido a todos anonadados con las diversas declaraciones que ha hecho en sus redes sociales. Y la nueva fue que al parecer ha estado trabajando con The Mars Volta.

Definitivamente esta era una que no nos esperábamos, pero de acuerdo con un tuit publicado en la cuenta de Twitter del rapero, West habría estado trabajando en un álbum con Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López.

En este post, el intérprete de Famous compartió un clip de un documental de deportes que trae de fondo la canción de The Mars Volta, The Widow. Mientras que en la descripción, Kanye West escribió:

The Mars Volta necesitamos terminar el álbum.

The Mars Volta we need to finish the album pic.twitter.com/oA5cc7pyhb — ye (@kanyewest) July 22, 2020

Hasta el momento no está claro si esto se trata de una colaboración que hicieron antes de que la banda de separara en 2012 o si sí se trata de un nuevo material que está en camino. Ya que recordemos que el año pasado Bixler-Zavala reveló que un reencuentro de The Mars Volta estaba por suceder. Sin embargo, desde entonces no hubo más declaraciones al respecto.

Y era de esperarse que ante tal declaración, las reacciones en redes sociales por parte de los fans de ambos comenzaran a hacerse presentes. En su mayoría emocionados porque esto podría significar que el tan esperado regreso de la banda pudiera estar más cerca de lo que imaginábamos.

Fotos de portada vía Getty.