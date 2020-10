Una vez más Kanye West hizo de las suyas… Esta vez el rapero subió un video en el que finge como si Kamala Harris hubiera estado usando una de sus gorras de “Vote For Kanye”.

El clip en cuestión, como es costumbre, fue publicado en su cuenta de Twitter. En él se le ve a Kanye West sosteniendo la gorra sobre la cabeza de Kamala Harris mientras miraba anoche el debate vice presidencial en una pantalla.

Ademas de que lo acompañó con la descripción:

They had to get the merch first https://t.co/8gBTw6g6Jq pic.twitter.com/6R0aJ6YGjJ

