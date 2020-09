Kanye West ha compartido un avance de una nueva canción llamada “Believe What I Say“.

El rapero publicó un vídeo grabado a bordo de un barco en Twitter hoy 26 de septiembre con un clip de la canción.

El tema también muestra el single de Lauryn Hill “Doo-Wop (That Thing)”.

BELIEVE WHAT I SAY (snippet) pic.twitter.com/U7Y2KQJ5UC — ye (@kanyewest) September 26, 2020

West había dicho que no iba a lanzar nueva música hasta que se liberara de sus contratos con Sony y Universal. En las últimas semanas, la estrella ha estado compartiendo escaneos de sus contratos en los medios sociales y sugiriendo nuevas pautas para los acuerdos de grabación y publicación que, según él, asegurarán que todos los artistas sean tratados de manera justa.

A principios de esta semana, el rapero estableció un plan para “liberar a todos los artistas por cualquier medio necesario”. Dijo que se compromete a “hacer lo que sea necesario para que los artistas sean dueños de sus propios derechos de autor”.

“Todo el mundo sabe que este es un sistema roto que necesita ser arreglado”, dijo West. “Actualmente, los artistas toman adelantos para hacer discos y aún así, cuando devuelven esos adelantos la compañía discográfica sigue siendo la propietaria de los discos. Imagina que un banco te presta dinero para comprar una casa y luego, cuando has pagado la hipoteca, te dicen que todavía son dueños”.

El músico también ha prometido que devolverá a todos los artistas firmantes de su sello, G.O.O.D. Music, el 50 por ciento de las acciones que posee de sus masters.