Kae Tempest: “cuando muera pondrán mi estatua en una plaza”

Es de sobra conocida la capacidad de Kae Tempest para escribir poesía, novela, teatro y canciones… he allí una enorme capacidad narrativa que lo ha convertido en una eminente figura del spoken word y el hip-hop. El asunto es que tras declararse como un hombre trans asumió que por el momento no requería de más personajes, sino colocarse en el centro del discurso.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Con la llegada de su quinto álbum -un pletórico Self Titled-, el bardo del sur de Londres dejó en claro: “En este momento, no hay mucha gente que pueda contar esta historia aparte de mí”… y es así que arranca con una pieza que cuenta con un arreglo casi cinematográfico y que prioriza la intensidad; en “I Stand On The Line” suelta: “Me busco a mí mismo, y solo veo la amargura/ que me invade cuando uso los servicios “. ¡Demoledor!

Ya abordaremos los destacados invitados, pero antes de ello hay que precisar la crucial participación del productor Fraser T Smith, quien potencia notoriamente el sonido y los arreglos, además de ser quien le sugirió a Kae que se planteara una pregunta fundamental: “¿Qué es lo que solo yo puedo decir, que ningún otro letrista en el Reino Unido puede decir?”.

Entonces, Kae Tempest enfatizó que él era el centro de las nuevas composiciones; por su parte, el productor agregó un piano muy profundo y creó con sirenas una clima de tensión para “Statue in a Square”, que contiene una de las frases más fuertes y concluyentes del álbum entero: ” Nunca quisieron gente como yo por aquí / Pero cuando muera, pondrán mi estatua en una plaza“; algo en el aire recuerda a Oscar Wilde.

A la hora de emprender Self Tittled, la voz se le ha hecho más grave y se rodeo de más instrumentación para nutrir a su personalísima forma de hip-hop y grime… más directa y áspera en “Know Yourself”; justo antes de que llegue una gran sorpresa… acomete con “Sunshine On Catford”, que comienza trotona y va ganando fuerza e incorporando electrónica hasta que en un punto emerge la voz de Neil Tennant, la magia del Pet Shop Boys enriquece el coro y lleva el conjunto a otro nivel.

Más adelante encontramos al trío irlandés Young Fathers, aportando su toque crepitante en una “Breathe”, que le permite dejarse ir con un largo monólogo que no hace sino demostrar ese prodigioso flow que posee.

Estamos ante una obra que contiene mucho dolor, introspección… evocación memoriosa en combinación con mucho valor y la construcción de una identidad cabal y plena; Kae Tempest da cuenta de todo su proceso de conversión en una “Diagnoses” que acumula medicamentos y procedimientos.

Apenas el año pasado mereció el Premio Ivor Novello a la Mejor Canción Contemporánea, que refuerza todo el prestigio que tiene Kae Tempest y ese gran oficio para describir y narrar… todo el disco transcurre entre una sensación muy física… el cuerpo en el centro de la transformación y un hombre que se adapta a lo venga… es por ello que en “I Stand On The Line” se plantea: “How many strangers will I upset with my existence today?”.

Lo sentí desde la primera escucha y lo he confirmado en las reiteradas repeticiones… no imagino cómo lo calificara la industria periodística… de mi parte ya tengo uno de los álbumes más sobresalientes del año… Self Tittled es un prodigio.

Kae Tempest no hace sino engrandecer su discografía y entregarnos un documento artístico del que puede parafrasearse a un libro de ciencia-ficción… es Humano, demasiado humano.

